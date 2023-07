Belen Rodriguez ha già un nuovo fidanzato dopo la rottura con Stefano De Martino? Questa la voce che si rincorre nelle ultime ore, con al centro la showgirl argentina e un presunto nuovo flirt. Alcune info raccolte da esperti di gossip riconducono a Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco di cui non conosciamo molto.

La storia raccontata dall’esperta di gossip Deianira Marzano

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha annunciato che Belen Rodriguez è stata avvistata in una località di montagna con il presunto nuovo compagno. I due si sarebbero visti al San Luis a Murano, un resort di lusso conosciuto per la sua atmosfera romantica. L’utente che ha segnalato l’informazione a Marzano ha suggerito che Belen ha passato un weekend romantico con questo uomo e sembra che i due non si siano separati per due settimane.

Marzano ha specificato che ha ricevuto questa segnalazione due settimane fa. È importante notare che si tratta solo di un pettegolezzo e non è stato ancora confermato ufficialmente. Tuttavia, ci sono alcune prove video in cui Belen è vista con un misterioso uomo. I due sarebbero stati visti insieme alla festa di compleanno di Ignazio Moser, partner della sorella di Belen, Cecilia.

Chi è Elio Lorenzoni, presunto nuovo compagno di Belen Rodriguez?

Ma di chi si tratterebbe? Negli ultimi giorni la showgirl argentina ha preso a seguire su Instagram un certo Elio Lorenzoni, imprenditore di Bergamo. Le informazioni sono davvero poche: non sappiamo bene chi sia, né quale sia effettivamente la sua professione. Chi l’ha visto assicura che si tratta di un bellissimo uomo, che avrebbe stregato Belen.

È possibile che la celebre showgirl abbia già fatto conoscere il suo presunto nuovo compagno alla sua famiglia? Nel frattempo, il chiacchiericcio si diffonde rapidamente e l’attenzione si concentra sull’identità di questo presunto nuovo flirt. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.