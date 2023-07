Viva Rai 2 è stato il programma rivelazione della stagione televisiva 2022/23. Lo show, condotto magistralmente da Rosario Fiorello, ha registrato numeri record per la fascia oraria e un successo di pubblico anche in via Asiago a Roma. Il programma è andato in onda a partire dalle 7:15 ogni mattina e, in occasione del Festival di Sanremo, ha dato vita anche a un’edizione straordinaria da dopofestival, registrando altri numeri importanti.

La presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2023/2024 ha evidenziato l’assenza proprio di Viva Rai 2, che non è passata inosservata. Il programma di Rosario Fiorello per il momento è ancora in stand by per colpa della location. Secondo alcuni rumors, pare che i residenti di via Asiago si siano coalizzati per chiedere a gran voce che il programma non venisse più girato lì e non essere più disturbati fin dalle prime ore del giorno.

Viva Rai 2, Fiorello: “Siamo alla ricerca di una nuova location”

A fare chiarezza sul futuro di Viva Rai 2 è intervenuto lo stesso Fiorello sui social:

“Ciao amici, sto leggendo articoli che riguardano il programma. Per chi avesse seguito, si parla addirittura che la Rai è pronta a dare soldi ai condomini di Via Asiago. Ci sono strumentalizzazioni, vi dico io come stanno le cose. Chi meglio di me può dirvi la verità. Primo, io rinnovo le scuse agli abitanti di via Asiago per il casino arrecato. Noi pensavamo di fare Viva Rai2! dentro il glass, anche i balletti, Poi invece la cosa si è sviluppata fuori con il casino che è successo e il pubblico che arrivava da tutta Italia. Il secondo punto, il più importante, è che il programma, se si dovesse fare, non si farà in via Asiago. Quindi, finitela di dire che saranno pagati i condomini. Siamo alla ricerca di una nuova location, se la troviamo, si farà, altrimenti Viva Rai2! sarà solo un lontano ricordo. Via Asiago, ora, può dormire sonni tranquilli“