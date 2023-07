“Love the Way You Lie” è la sigla di Temptation Island 2023. La canzone di Eminem e Rihanna è un singolo del pubblicato il 9 agosto 2010 come secondo estratto dal settimo album in studio Recovery, disco dell’indimenticabile rapper statunitense. La canzone, come detto, è diventata la colonna sonora della trasmissione di Canale 5.

Di cosa parla la colonna sonora del programma

La cultura pop è stata spesso la cassa di risonanza per storie d’amore complicate e tumultuose, ma poche canzoni hanno espresso l’intensità e la dualità di una relazione tossica come “Love the Way You Lie” di Eminem e Rihanna.

Pubblicata nel 2010 come singolo dell’album “Recovery” di Eminem, la canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche in oltre venti paesi, inclusi gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Australia e il Canada. L’abbagliante combinazione di Eminem, uno dei rappers più rispettati e controversi dell’epoca, e Rihanna, una pop star di fama internazionale con la propria storia di violenza domestica, ha reso il brano un successo globale.

Il testo della canzone racconta di una relazione tossica. Si alternano versi che esprimono tanto amore passionale quanto pericoloso disprezzo, riflettendo il ciclo di abuso che caratterizza molte relazioni tossiche. Il testo è sconcertante, provocatorio e pieno di rabbia, rivelando il lato oscuro dell’amore e dell’ossessione.

Sigla Temptation Island 2023: testo e traduzione della canzone

Pubblichiamo, dunque, un estratto del testo di Love the Way You Lie.

[Intro: Rihanna]

Just gonna stand there and watch me burn

But that’s alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry

But that’s alright because I love the way you lie

I love the way you lie

[Verse 1: Eminem]

I can’t tell you what it really is

I can only tell you what it feels like

And right now there’s a steel knife in my windpipe

I can’t breathe but I still fight while I can fight

As long as the wrong feels right it’s like I’m in flight

High off her love, drunk from her hate

It’s like I’m huffing paint and I love her the more I suffer, I suffocate

And right before I’m about to drown, she resuscitates me

She fucking hates me, and I love it, wait

Where you going, I’m leaving you, no you ain’t

Come back, we’re running right back, here we go again

It’s so insane, ‘cause when it’s going good, it’s going great

I’m Superman with the wind at his back, she’s Lois Lane

But when it’s bad, it’s awful, I feel so ashamed, I snapped

Who’s that dude? I don’t even know his name

I laid hands on her, I’ll never stoop so low again

I guess I don’t know my own strength

[Chorus: Rihanna]

Just gonna stand there and watch me burn

But that’s alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry

But that’s alright because I love the way you lie

I love the way you lie

I love the way you lie

Me ne starò li e mi guarderò bruciare

Ma va tutto bene, perché mi piace il modo in cui fa male

Me ne starò li e mi sentirò piangere

Ma va tutto bene, perché amo il tuo modo di mentire

Amo il modo in cui menti

Non posso dirti quello che realmente è

Posso solo dirti come ci si sente

E proprio ora c’è un coltello in acciaio, nella mia trachea

Non riesco a respirare, ma ancora lotto, finché posso combattere

Finché lo sbagliato sembra giusto, è come se fossi in volo

In alto per amore ubriaco di odio

E’ come se mi stessi facendo di vernice e più soffro e più mi piace

Soffoco e proprio quando sto per annegare

Lei mi resuscita, Lei mi odia fot*utamente

E mi piace, aspetta

Dove stai andando, ti lascio

No non mi lasci, ritorna

Stiamo tornando indietro, siamo di nuovo qui

E’ così folle, perché quando sta andando bene, sta andando alla grande

Io sono Superman, con il vento nella sua borsa, lei è Lois Lane

Ma quando è brutto, è terribile

Mi vergogno cosi tanto, io mi spezzo, chi è quel tizio

Io non so nemmeno il suo nome, ho messo le mani su di lei

Non mi chinerò mai così in basso di nuovo, credo di non conoscere la mia forza

Me ne starò li e mi guarderò bruciare

Ma va tutto bene, perché mi piace il modo in cui fa male

Me ne starò li e mi sentirò piangere

Ma va tutto bene, perché amo il tuo modo di mentire

Amo il modo in cui menti

Amo il modo in cui menti