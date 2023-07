È una tra le più apprezzate giornaliste e autrici televisive Rai, Caterina Varvello. Una lunga carriera nella tv di Stato e non solo, con tante esperienze in diversi ruoli nel mondo dell’informazione. Scopriamo di più, dunque, sul suo percorso professionale, ma anche su alcuni tratti della sua biografia.

La biografia e la carriera di Caterina Varvello

Caterina Varvello, nota giornalista e autrice televisiva italiana, ha costruito una carriera distinta nei media italiani dal suo debutto nel 2001. Laureata in filosofia a Milano nel 1999, Varvello ha saputo utilizzare la sua formazione accademica per dar vita a una carriera televisiva e giornalistica di successo, che spazia dalla politica al gossip, dallo sport alla cucina.

La sua carriera ha preso il via a Raidue nel 2001, dove ha lavorato come redattrice per il programma Scherzi d’Amore, condotto da Federica Panicucci. La sua esperienza continua a Tgcom24, dove ha lavorato come redattrice per oltre due anni.

Nell’estate del 2005, Varvello si trasferisce brevemente a Sky, prima di tornare a Mediaset, dove rimane per i successivi cinque anni. Qui, la sua carriera si espande e si diversifica: è responsabile della sezione gossip di Tgcom24 e successivamente redattrice di Sport Mediaset.

La sua versatilità la porta anche a curare una breve rubrica di cucina per il sito Corriere.it. Tuttavia, la sua affinità per la cucina trova la sua massima espressione quando inizia a collaborare con Benedetta Parodi per il programma televisivo Menu di Benedetta su La7. La loro collaborazione prosegue per tre stagioni e le due si ritroveranno poi nel programma Pronto e Postato, anch’esso condotto da Parodi e in onda su Real Time, del quale Varvello è autrice.

Le altre collaborazioni della giornalista

Parallelamente al suo lavoro in televisione, Varvello ha anche avuto una lunga e fruttuosa collaborazione con Vanity Fair, dove ha lavorato per oltre 13 anni come collaboratrice della sezione Spy del mensile. Inoltre, è stata redattrice del settimanale Nuovo.

Il percorso professionale di Varvello la porta infine in Rai, dove è autrice per programmi di punta come Domenica In e In viaggio con lei, quest’ultimo condotto da Francesca Fialdini e Angela Rafanelli e in onda su Rai3. Dal settembre 2018, è autrice del popolare programma Italia Sì, dove svolge anche il ruolo di inviata.

Caterina Varvello, alcuni tratti della sua vita extralavorativa

Parlavamo di Benedetta Parodi, a cui Caterina Varvello è davvero legata anche al di fuori della sfera lavorativa. Le due, infatti, sono davvero amiche, tanto da condividere tanti momenti insieme. Sappiamo inoltre, dal suo profilo Instagram, che la giornalista è tifosa del Milan. Non abbiamo info, invece, circa un suo marito o compagno.

Caterina Varvello è la figlia di Marco Varvello? Sì, esattamente: il giornalista è il padre di Caterina, alla quale, evidentemente, deve aver trasmesso una certa vena.