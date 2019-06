Il calciomercato del Parma sta per entrare nel vivo. Mario Balotelli, ormai, non è più solo chiacchiericcio da bar, ma è uno degli obiettivi concreti per l’attacco dei gialloblù. Ma non ci sarebbe solo lui: è Andrea Pinamonti il nuovo nome fatto da “Sky Sport” quest’oggi.

Andiamo per gradi: l’attaccante del Marsiglia, non più un nome a caso, è oggetto di una trattativa tra il club francese e Faggiano, che sta provando a dialogare con l’altra parte per strappare delle condizioni favorevoli.

Calciomercato Parma, SuperMario costa molto: si punta alla stellina dell’Inter

Appare quasi banale dirlo, ma è l’ingaggio a frenare il club crociato dall’acquisto della punta ex Inter e Milan. Lo stipendio che Balotelli percepisce in biancazzurro, infatti, sembra troppo alto per le idee e per i piani della società emiliana.

L’alternativa per il dopo Inglese, che ufficialmente ritorna al Napoli dal prestito in gialloblù, potrebbe dunque essere Andrea Pinamonti. La stellina della Nazionale Under 20, reduce da un ottimo campionato del mondo di categoria, ha figurato come uno dei pochi elementi davvero validi nel Frosinone retrocesso in Serie B. Secondo “Sky Sport”, il giovane attaccante di proprietà dell’Inter, di rientro dopo il prestito ciociaro, è tra i primi nomi in cima alla lista dei desideri. Staremo a vedere.