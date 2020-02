';

Tutto pronto allo stadio “Ennio Tardini” per il fischio d’inizio di Parma-Lazio, gara valida per la 23ª giornata di Serie A. Di fronte due squadre in forma che cercheranno in tutti i modi di portare a casa l’intera posta in palio. I biancocelesti sono imbattuti in campionato da 17 turni e l’ultima sconfitta risale al 25 settembre contro L’Inter.

Contro i ducali non sarà semplice per la Lazio perchè di fronte ci sarà una squadra ostica e ben allenata da mister D’Aversa. Per questa sfida il Parma recupera in extremis Cornelius che sarà al centro del tridente offensivo, dall’altra parte Inzaghi si affida al tandem d’attacco formato da Caicedo e Immobile. Panchina per Correa.

Parma-Lazio: Dove vederla in tv

Parma-Lazio è in programma oggi alle ore 18 allo stadio Tardini di Parma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Parma-Lazio: le formazioni ufficiali

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Caprari, Cornelius, Kucka. ALL.: D’Aversa.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.