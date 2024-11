Trump intende uscire dall’Accordo di Parigi per proteggere l’economia americana, sostenere l’industria dei combustibili fossili e ridurre i vincoli sulle emissioni, che considera penalizzanti per gli Stati Uniti. Ritiene che l’accordo favorisca altre nazioni, come la Cina, e che imponga un onere finanziario ingiusto, specialmente per i contributi ai Paesi in via di sviluppo. Scettico sul cambiamento climatico e convinto della priorità della sovranità nazionale, critica l’accordo come una limitazione dell’autodeterminazione americana in ambito energetico e ambientale, sostenendo che le risorse dovrebbero essere impiegate a beneficio interno.