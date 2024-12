Il Capodanno è un momento perfetto per esprimere affetto e auguri sinceri alle persone a cui vogliamo bene. Per sorprendere e stupire, perché non fare gli auguri di Buon Anno 2025 in tutte le lingue del mondo? Qui di seguito troverete una lista completa e utilissima, insieme a frasi originali nelle lingue più amate, da utilizzare per augurare un felice anno nuovo.

Auguri di Capodanno in spagnolo: le frasi più belle

La lingua spagnola, tra le più diffuse e melodiose, è un’ottima scelta per trasmettere calore e affetto. “Feliz año nuevo” è la traduzione letterale di “Felice anno nuovo” in spagnolo, ma ecco alcune frasi originali:

“Que tus sueños se hagan realidad en este nuevo año. ¡Feliz 2025!”

Che i tuoi sogni si realizzino in questo nuovo anno. Felice 2025!

"Que el amor y la felicidad sean tus mejores compañeros en este nuevo año. ¡Próspero Año Nuevo!"

Che l’amore e la felicità siano i tuoi migliori compagni in questo nuovo anno. Felice Anno Nuovo!

"Un brindis por un año lleno de salud, éxitos y momentos inolvidables. ¡Feliz 2025!"

Un brindisi per un anno pieno di salute, successi e momenti indimenticabili. Felice 2025!

Auguri di Buon 2025 in francese e in portoghese

Passiamo ora al francese, la lingua dell’amore e dell’eleganza. Un’ottima scelta per augurare un anno pieno di bellezza e gioia:

“Que cette nouvelle année soit pleine de bonheur, de succès et de découvertes. Très heureuse année 2025!”

Che questo nuovo anno sia pieno di felicità, successi e scoperte. Felice anno nuovo 2025!

"Un nouvel an pour réaliser vos rêves et conquérir le bonheur. Bonne année 2025!"

Un nuovo anno per realizzare i tuoi sogni e conquistare la felicità. Buon anno 2025!

Per il portoghese, invece, il calore delle parole si presta bene a frasi creative e affettuose:

“Que 2025 seja um ano repleto de amor, saúde e realizações. Feliz Ano Novo!”

Che il 2025 sia un anno pieno di amore, salute e realizzazioni. Felice anno nuovo!

"Neste ano novo, celebre cada momento e espalhe alegria. Feliz 2025!"

In questo nuovo anno, celebra ogni momento e diffondi gioia. Felice 2025!

Auguri di Buon Anno 2025 in inglese e tedesco

Per l’inglese, le frasi possono essere un po’ più originali rispetto al solito “Happy New Year”:

“May this New Year bring new happiness, new goals, and endless opportunities to your life. Happy 2025!”

Possa questo nuovo anno portare nuova felicità, nuovi obiettivi e infinite opportunità nella tua vita. Felice 2025!

"Let's embrace the New Year with hope, courage, and determination. Wishing you an amazing 2025!"

Accogliamo il nuovo anno con speranza, coraggio e determinazione. Ti auguro un fantastico 2025!

Anche in tedesco, si possono usare frasi più elaborate:

“Zum Jahreswechsel wünsche ich dir von Herzen Gesundheit, Glück und Erfolg. Frohes neues Jahr 2025!”

Con il cambio d’anno, ti auguro di cuore salute, felicità e successo. Felice anno nuovo 2025!

"Möge das neue Jahr dir Freude und viele unvergessliche Momente bringen. Ein gutes neues Jahr!"

Possa il nuovo anno portarti gioia e tanti momenti indimenticabili. Buon anno nuovo!

Auguri di Buon Anno 2025 in tutte le lingue del mondo

Ecco la lista completa di come dire “Buon Anno” in diverse lingue, per rendere i vostri auguri universali e sorprendenti:

ALBANESE : Gëzuar vitin e ri

: Gëzuar vitin e ri ALSATIANO (dialetto dell’Alsazia) : e glëckliches nëies / güets nëies johr

: e glëckliches nëies / güets nëies johr ARABO : aam saiid / sana saiida

: aam saiid / sana saiida ARMENO : shnorhavor nor tari

: shnorhavor nor tari AZERO : yeni iliniz mubarek

: yeni iliniz mubarek AFRIKAANS (Sudafrica) : gelukkige nuwejaar

: gelukkige nuwejaar BAMBARA (lingua africana del Mali) : bonne année

: bonne année BASCO : urte berri on

: urte berri on BIELORUSSO : З новым годам (Z novym hodam)

: З новым годам (Z novym hodam) BENGALESE : subho nababarsho

: subho nababarsho BERBERO (Nordafrica) : asgwas amegas

: asgwas amegas BETI (lingua del Camerun) : mbembe mbu

: mbembe mbu BOBO (lingua del Burkina Faso) : bonne année

: bonne année BOSNIACO : sretna nova godina

: sretna nova godina BRETONE : bloavez mad

: bloavez mad BULGARO : честита нова година (chestita nova godina)

: честита нова година (chestita nova godina) BIRMANO : hnit thit ku mingalar pa

: hnit thit ku mingalar pa CANTONESE (Cina) : kung hé fat tsoi

: kung hé fat tsoi CATALANO : feliç any nou

: feliç any nou CINESE (Mandarino) : xin nièn kuai le / xin nièn hao

: xin nièn kuai le / xin nièn hao CORSO (lingua della Corsica) : pace e salute

: pace e salute CROATO : sretna nova godina

: sretna nova godina CECO : šťastný nový rok

: šťastný nový rok DANESE : godt nytår

: godt nytår OLANDESE : gelukkig Nieuwjaar

: gelukkig Nieuwjaar ESPERANTO : felicxan novan jaron

: felicxan novan jaron ESTONE : head uut aastat

: head uut aastat FAROESE (isole Faroe) : gott nýggjár

: gott nýggjár FINLANDESE : onnellista uutta vuotta

: onnellista uutta vuotta FIAMMINGO (Belgio) : gelukkig Nieuwjaar

: gelukkig Nieuwjaar FRIULANO : bon an

: bon an GALIZIANO (Galizia, Spagna) : feliz aninovo

: feliz aninovo GEORGIANO (Georgia) : gilotsavt aral tsels

: gilotsavt aral tsels GRECO : kali chronia / kali xronia

: kali chronia / kali xronia GUARANÍ (lingua del Paraguay) : rogüerohory año nuévo-re

: rogüerohory año nuévo-re CREOLO HAITIANO : bònn ané

: bònn ané HAWAIIANO : hauoli makahiki hou

: hauoli makahiki hou EBRAICO : shana tova

: shana tova HINDI (India) : nav varsh ki subhkamna

: nav varsh ki subhkamna KANNADA (India) : hosa varshada shubhaashayagalu

: hosa varshada shubhaashayagalu KHMER (Cambogia) : sur sdei chhnam thmei

: sur sdei chhnam thmei KIRUNDI (Burundi) : umwaka mwiza

: umwaka mwiza COREANO : seh heh bok mani bat uh seyo

: seh heh bok mani bat uh seyo KURDO : sala we ya nû pîroz be

: sala we ya nû pîroz be UNGHESE : boldog új évet

: boldog új évet ISLANDESE : farsælt komandi ár

: farsælt komandi ár INDONESIANO : selamat tahun baru

: selamat tahun baru GAELICO IRLANDESE : ath bhliain faoi mhaise

: ath bhliain faoi mhaise GIAPPONESE : akemashite omedetô

: akemashite omedetô KABYLE (lingua berbera) : asseguèsse-ameguèsse

: asseguèsse-ameguèsse NORVEGESE : godt nytt år

: godt nytt år MACEDONE : srekna nova godina

: srekna nova godina MALGASCIO (Madagascar) : arahaba tratry ny taona

: arahaba tratry ny taona MALAIO : selamat tahun baru

: selamat tahun baru MALTESE : sena gdida mimlija risq

: sena gdida mimlija risq MAORI (Nuova Zelanda) : kia hari te tau hou

: kia hari te tau hou MONGOLO : shine jiliin bayariin mend hurgeye

: shine jiliin bayariin mend hurgeye MORÉ (Burkina Faso) : wênd na kô-d yuum-songo

: wênd na kô-d yuum-songo LAO (Laos) : sabai di pi mai

: sabai di pi mai LATINO : felix sit annus novus

: felix sit annus novus LETTONE : laimīgo Jauno gadu

: laimīgo Jauno gadu LINGALA (Africa Centrale) : bonana / mbula ya sika elamu na tonbeli yo

: bonana / mbula ya sika elamu na tonbeli yo LITUANO : laimingų Naujųjų Metų

: laimingų Naujųjų Metų BASSO-SASSONE (Germania settentrionale) : gelükkig nyjaar

: gelükkig nyjaar LUSSEMBURGESE : e gudd neit Joër

: e gudd neit Joër OCCITANO : bon annada

: bon annada PERSIANO (Farsi) : sâle no mobârak

: sâle no mobârak POLACCO : szczęśliwego nowego roku

: szczęśliwego nowego roku ROM (lingua dei Rom) : bangi vasilica baxt

: bangi vasilica baxt RUMENO : un an nou fericit / la mulţi ani

: un an nou fericit / la mulţi ani RUSSO : С Новым Годом (S novim godom)

: С Новым Годом (S novim godom) SAMOANO : ia manuia le tausaga fou

: ia manuia le tausaga fou SANGO (Africa centrale) : nzoni fini ngou

: nzoni fini ngou SLOVENO : srečno novo leto

: srečno novo leto SWAHILI (Africa Orientale) : mwaka mzuri

: mwaka mzuri SVEDESE : gott nytt år

: gott nytt år SVIZZERO-TEDESCO : äs guets Nöis

: äs guets Nöis SARDO : bonu annu nou

: bonu annu nou GAELICO SCOZZESE : bliadhna mhath ur

: bliadhna mhath ur SERBO : srecna nova godina

: srecna nova godina SHONA (Zimbabwe) : goredzwa rakanaka

: goredzwa rakanaka SINDHI (India, Pakistan) : nain saal joon wadhayoon

: nain saal joon wadhayoon SLOVACCO : stastlivy novy rok

: stastlivy novy rok TAMIL (India, Sri Lanka) : iniya puthandu nalVazhthukkal

: iniya puthandu nalVazhthukkal TATARO (Russia) : yana yel belen

: yana yel belen TELUGU (India) : nuthana samvathsara subhakankshalu

: nuthana samvathsara subhakankshalu TAGALOG (Filippine) : manigong bagong taon

: manigong bagong taon TAHITIANO (Polinesia) : ia ora te matahiti api

: ia ora te matahiti api THAI : sawatdii pimaï

: sawatdii pimaï TIBETANO : tashi délek

: tashi délek TURCO : yeni yiliniz kutlu olsun

: yeni yiliniz kutlu olsun UDMURTO (Russia) : Vyľ Aren

: Vyľ Aren UCRAINO : novym rokom

: novym rokom URDU (India, Pakistan) : naya saal mubarik

: naya saal mubarik WALOON (Belgio) : bone annéye / bone santéye

: bone annéye / bone santéye GALESE (Galles) : blwyddyn newydd dda

: blwyddyn newydd dda CREOLO DEI CARAIBI : bon lanné

: bon lanné YIDDISH (lingua ebraica europea) : a gut yohr

: a gut yohr VIETNAMITA: Chúc Mừng Nam Mới

Questa lista consente di fare gli auguri in quasi ogni parte del mondo!