Ogni giornata può essere arricchita da un momento di riflessione, un pensiero capace di offrire ispirazione e di orientare il nostro vivere quotidiano. Il Calendario Filosofico 2025 nasce con l’intento di accompagnare il lettore lungo i 365 giorni dell’anno, proponendo ogni giorno una frase tratta dalla grande tradizione del pensiero umano, spaziando dai filosofi classici agli autori moderni. Scopriamo dunque tutti i mesi di questo calendario filosofico 2025.

Partire ogni giorno con la frase di oggi: la motivazione giusta

Questo calendario filosofico 2025 non si limita a una semplice raccolta di aforismi, ma si propone come una guida per stimolare la riflessione personale, il dialogo interiore e la comprensione del mondo. Le parole di Socrate, Nietzsche, Buddha, Virginia Woolf, tra molti altri, scandiscono il passare del tempo offrendo spunti di saggezza sul cambiamento, sull’amore, sulla libertà e sul significato profondo dell’esistenza.

Ideale sia per gli appassionati di filosofia che per chi cerca ispirazione quotidiana. Come scriveva Marco Aurelio, “La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri”: un promemoria che questo calendario saprà rendere tangibile giorno dopo giorno. Ecco, dunque, il calendario filosofico 2025 mese per mese.

Il calendario filosofico 2025 per il mese di gennaio

“Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla.” – Lao Tzu “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili.” – Tarun Tejpal “Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo.” – Lao Tzu “Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.” – Lev Tolstoj “I due giorni più importanti della vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri il perché.” – Mark Twain “Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto.” – Oscar Wilde “E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da chi non poteva sentire la musica.” – Friedrich Nietzsche “Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso.” – Fëdor Dostoevskij “La vita è veramente molto semplice; ma noi insistiamo nel renderla complicata.” – Confucio “Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, passerà tutta la sua vita a credersi stupido.” – Albert Einstein “Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua.” – Confucio “Preoccupati di quello che gli altri pensano e sarai sempre il loro prigioniero.” – Lao Tzu “Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.” – Epitteto “La vita non è un problema da risolvere. Ma una realtà da sperimentare.” – Søren Kierkegaard “La logica ti porterà dalla A alla B. L’immaginazione ti porterà ovunque.” – Albert Einstein “La pace viene da dentro. Non cercarla fuori.” – Buddha “Il momento migliore per piantare un albero è vent’anni fa. Il secondo momento migliore è adesso.” – Confucio “Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio.” – Samuel Beckett “Non è vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne perdiamo molto.” – Seneca “Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle; è perché non osiamo farle che le cose sono difficili.” – Seneca “La felicità non è qualcosa di fatto. Viene dalle tue azioni.” – Dalai Lama “La vita è ciò che ti accade mentre sei occupato a fare altri progetti.” – John Lennon “Non posso insegnare nulla a nessuno, posso solo farli pensare.” – Socrate “La speranza è un sogno ad occhi aperti.” – Aristotele “Dio è morto.” – Friedrich Nietzsche “La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia.” – Ludwig van Beethoven “Penso che ogni uomo, senza eccezione, sia capace di bontà.” – Lev Tolstoj “Il dubbio è l’inizio della saggezza.” – Cartesio “L’uomo è misura di tutte le cose.” – Protagora “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.” – Seneca “L’uomo è ciò che mangia.” – Ludwig Feuerbach

Il calendario filosofico 2025 per il mese di febbraio

“La vera ricchezza è la saggezza.” – Talete “Conosci te stesso.” – Tempio di Delfi “L’anima è immortale.” – Platone “La felicità non è altro che il piacere di superare ostacoli.” – Jean-Jacques Rousseau “La vita è un viaggio, non una destinazione.” – Ralph Waldo Emerson “Chi sa ascoltare non solo è simpatico a tutti, ma dopo un po’ finisce per imparare qualcosa.” – Friedrich Nietzsche “Senza musica la vita sarebbe un errore.” – Friedrich Nietzsche “Il mondo reale è molto più piccolo del mondo dell’immaginazione.” – Friedrich Nietzsche “La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta.” – Theodor W. Adorno “Non è la materia che genera il pensiero, è il pensiero che genera la materia.” – Giordano Bruno “Ciò che non mi distrugge mi rende più forte.” – Friedrich Nietzsche “Il tempo è la sostanza di cui sono fatto.” – Jorge Luis Borges “Non esiste una strada verso la felicità. La felicità è la strada.” – Buddha “Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste o toccate, ma solo sentite con il cuore.” – Helen Keller “La lettura è per la mente ciò che l’esercizio è per il corpo.” – Joseph Addison “La scienza è il grande antidoto al veleno dell’entusiasmo e della superstizione.” – Adam Smith “L’uomo nasce libero, ma ovunque è in catene.” – Jean-Jacques Rousseau “Chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come.” – Friedrich Nietzsche “Non imitare il cammino degli altri, crea il tuo.” – Confucio “Il mondo è governato da personaggi molto diversi da quelli immaginati da coloro che non stanno dietro le quinte.” – Benjamin Disraeli “Non sono le cose in sé che ci turbano, ma i giudizi che abbiamo su di esse.” – Epitteto “La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata.” – Confucio “Il piacere più nobile è la gioia della comprensione.” – Leonardo da Vinci “Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me.” – Immanuel Kant “Il sapere non è sufficiente, dobbiamo applicarlo. Il voler bene non è sufficiente, dobbiamo agire.” – Johann Wolfgang von Goethe “La paura di perdere qualcosa è peggiore della perdita stessa.” – Paulo Coelho “Il modo migliore per predire il futuro è crearlo.” – Peter Drucker “La misura di una vita ben vissuta è l’impatto positivo che abbiamo avuto sugli altri.” – Aristotele

Il calendario filosofico 2025 per il mese di marzo

“Non temere la perfezione: non la raggiungerai mai.” – Salvador Dalí “La ragione è, e dovrebbe essere, solo schiava delle passioni.” – David Hume “Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce.” – Blaise Pascal “Colui che conquista se stesso è il più potente di tutti.” – Lao Tzu “L’inferno sono gli altri.” – Jean-Paul Sartre “Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso.” – Eleanor Roosevelt “Non troverai mai la pace della mente finché non ascolti il tuo cuore.” – George Michael “La qualità non è mai casuale; è sempre il risultato di uno sforzo intelligente.” – John Ruskin “Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele.” – Seneca “Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita.” – Robert Louis Stevenson “La conoscenza di sé è l’inizio di ogni saggezza.” – Aristotele “Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.” – Antoine de Saint-Exupéry “Un uomo che osa sprecare un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita.” – Charles Darwin “La grandezza non consiste nell’essere questo o quello, ma nell’essere se stessi.” – Søren Kierkegaard “Non ci sono fatti, solo interpretazioni.” – Friedrich Nietzsche “La realtà è creata dalla mente, possiamo cambiare la nostra realtà cambiando la nostra mente.” – Platone “La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri.” – Oscar Wilde “La verità è raramente pura e mai semplice.” – Oscar Wilde “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.” – Dante Alighieri “Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.” – Mahatma Gandhi “L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi.” – Aristotele “Niente di grande è stato mai raggiunto senza entusiasmo.” – Ralph Waldo Emerson “Ogni uomo prende i limiti del proprio campo visivo per i limiti del mondo.” – Arthur Schopenhauer “La mente è tutto. Ciò che pensi, diventi.” – Buddha “Non esiste realtà se non nell’azione.” – Jean-Paul Sartre “Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere.” – George Eliot “La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio, devi continuare a muoverti.” – Albert Einstein “La fortuna aiuta gli audaci.” – Virgilio “Il valore di un uomo si misura da ciò che dà, non da ciò che è capace di ricevere.” – Albert Einstein “Il fallimento è semplicemente l’opportunità di ricominciare, questa volta in modo più intelligente.” – Henry Ford “Non c’è nulla di così ingiusto come far parti uguali fra disuguali.” – Don Lorenzo Milani

Il calendario filosofico 2025 per il mese di aprile

“La speranza è una buona colazione, ma una cattiva cena.” – Francis Bacon “Non posso cambiare la direzione del vento, ma posso regolare le mie vele per raggiungere sempre la mia destinazione.” – Jimmy Dean “Il paradiso è sotto i nostri piedi e sopra le nostre teste.” – Henry David Thoreau “Siamo ciò che facciamo ripetutamente. L’eccellenza, quindi, non è un’azione ma un’abitudine.” – Aristotele “Chi non osa nulla, non speri in nulla.” – Friedrich Schiller “La cultura è l’unica ricchezza che nessuno può sottrarti.” – Menandro “La vera misura di un uomo non si vede nei momenti di agio, ma in quelli di difficoltà.” – Martin Luther King Jr. “La vita è breve, ma è abbastanza lunga per vivere bene e onestamente.” – Marco Aurelio “Non possiamo risolvere i nostri problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati.” – Albert Einstein “Le difficoltà spesso preparano le persone comuni a un destino straordinario.” – C.S. Lewis “Nessun albero può crescere fino al cielo, se le sue radici non scendono fino all’inferno.” – Carl Gustav Jung “La bellezza salverà il mondo.” – Fëdor Dostoevskij “Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti o ottant’anni.” – Henry Ford “Sii il padrone della tua volontà e lo schiavo della tua coscienza.” – Aristotele “Non è la ricchezza a farci felici, ma il giusto uso di essa.” – Aristotele “L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare ciò che fai.” – Steve Jobs “Il segreto della felicità non è di fare sempre ciò che si vuole, ma di volere sempre ciò che si fa.” – Lev Tolstoj “La vera sapienza sta nel riconoscere la propria ignoranza.” – Socrate “Le menti più forti sono quelle che non temono di essere sole.” – Arthur Schopenhauer “L’uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere.” – Boris Pasternak “Non si è mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo o per sognare un nuovo sogno.” – C.S. Lewis “Quando smetti di sognare, smetti di vivere.” – Malcolm Forbes “La ragione, da sola, non basta; serve la passione per raggiungere la verità.” – Blaise Pascal “Il sapere è il cibo dell’anima.” – Platone “Non ci sono coincidenze, solo connessioni che non capiamo ancora.” – Carl Gustav Jung “La gentilezza è una lingua che il sordo può sentire e il cieco può vedere.” – Mark Twain “Chi è felice farà felici anche gli altri.” – Anne Frank “Il segreto della saggezza è saper dominare le proprie passioni.” – Marco Aurelio “Siamo ciò che pensiamo. Tutto ciò che siamo nasce dai nostri pensieri.” – Buddha “Non è ricco colui che possiede molto, ma colui che desidera poco.” – Epitteto

Il calendario filosofico 2025 per il mese di maggio

“Ogni uomo ha in sé un eroe che può liberare.” – Goethe “Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione.” – Cicerone “La vita è un sogno; è il risveglio che ci uccide.” – Virginia Woolf “L’uomo non è che una canna, la più debole in natura, ma è una canna pensante.” – Blaise Pascal “La saggezza comincia nell’ammettere che non sappiamo nulla.” – Socrate “La vita è troppo importante per essere presa sul serio.” – Oscar Wilde “Niente è permanente tranne il cambiamento.” – Eraclito “Non c’è nulla di male nell’avere dubbi. È una cosa naturale.” – Mahatma Gandhi “Chi non ha mai commesso un errore non ha mai provato nulla di nuovo.” – Albert Einstein “La mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un fedele servitore.” – Albert Einstein “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.” – Eleanor Roosevelt “Non si può trovare la pace evitando la vita.” – Virginia Woolf “Non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti.” – Charles Darwin “La libertà non è altro che la possibilità di migliorare.” – Albert Camus “Non si può separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace senza avere libertà.” – Malcolm X “L’arte di vivere è l’arte di sapere che le cose non durano.” – André Gide “La giustizia è la regola della condotta sociale umana.” – Platone “Se vuoi costruire una nave, non radunare gli uomini per raccogliere legna; insegna loro a desiderare il mare infinito.” – Antoine de Saint-Exupéry “La grandezza di un uomo si misura da ciò che cerca e dall’insistenza con cui rimane nel suo sogno.” – Friedrich Hölderlin “Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, potrei non guidarti. Cammina accanto a me e sii mio amico.” – Albert Camus “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.” – Marcel Proust “Non esiste un cammino verso la felicità. La felicità è il cammino.” – Buddha “L’ignoranza è la radice di tutti i mali.” – Platone “La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre.” – Albert Einstein “La vita è un’opera di teatro che non ha prove iniziali. Canta, ridi, balla, ama e vivi intensamente ogni momento della tua vita.” – Charlie Chaplin “Ci sono due errori che si possono fare nel cammino verso la verità: non andare fino in fondo e non iniziare.” – Confucio “L’uomo è ciò che pensa durante tutta la giornata.” – Ralph Waldo Emerson “Se vuoi sapere cosa pensa Dio del denaro, guarda le persone a cui lo ha dato.” – Dorothy Parker “Non è la potenza della mente che fa grandi gli uomini, ma la capacità di dirigere tale potenza nella giusta direzione.” – Marco Aurelio “Le difficoltà rafforzano la mente, come il lavoro irrobustisce il corpo.” – Seneca “La misura dell’intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario.” – Albert Einstein

Il calendario filosofico 2025 per il mese di giugno

“L’educazione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo.” – Nelson Mandela “Non troverai mai pace senza rinunciare a ciò che ti logora.” – Buddha “Quando l’obiettivo ti sembra impossibile, non cambiare obiettivo. Cambia il piano d’azione.” – Confucio “La bellezza non è nel viso; è una luce nel cuore.” – Kahlil Gibran “Non conta quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi.” – Confucio “Il coraggio non è l’assenza di paura, ma il trionfo su di essa.” – Nelson Mandela “L’unica gioia al mondo è cominciare.” – Cesare Pavese “Le persone cambiano quando si rendono conto del potenziale che hanno per cambiare le cose.” – Paulo Coelho “Le grandi cose non si fanno con la forza, ma con la perseveranza.” – Samuel Johnson “Non aspettare. Il tempo non sarà mai giusto.” – Napoleon Hill “Solo chi rischia di andare troppo lontano può scoprire quanto lontano si può andare.” – T.S. Eliot “Il saggio non dice tutto ciò che pensa, ma pensa tutto ciò che dice.” – Aristotele “La creatività richiede il coraggio di abbandonare le certezze.” – Erich Fromm “La vera libertà è fare ciò che si deve fare, non ciò che si vuole fare.” – Lev Tolstoj “La vera felicità non dipende da ciò che ti manca, ma da come utilizzi ciò che hai.” – Charles Spurgeon “Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore.” – Albert Einstein “La gioia è ciò che accade quando permetti a te stesso di riconoscere quanto è bello il tuo mondo.” – Marianne Williamson “L’unico modo per avere un amico è essere un amico.” – Ralph Waldo Emerson “La solitudine è la sorte dei grandi spiriti.” – Arthur Schopenhauer “La gratitudine non è solo la più grande delle virtù, ma è anche madre di tutte le altre.” – Cicerone “La conoscenza non è mai un peso.” – Proverbio popolare “Nessun uomo è libero se non è padrone di sé stesso.” – Epitteto “La mente è un fuoco da accendere, non un vaso da riempire.” – Plutarco “La felicità non è avere ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha.” – Oscar Wilde “La vita è troppo breve per essere piccola.” – Benjamin Disraeli “Quando si agisce cresce il coraggio, quando si rimanda cresce la paura.” – Publilio Siro “Il nostro destino non è scritto nelle stelle, ma nelle nostre mani.” – William Shakespeare “L’unico limite alla nostra realizzazione di domani saranno i dubbi di oggi.” – Franklin D. Roosevelt “Il miglior modo per prevedere il futuro è inventarlo.” – Alan Kay “Non c’è nulla di più forte della dolcezza e nulla di più dolce della vera forza.” – San Francesco di Sales

Il calendario filosofico 2025 per il mese di luglio

“Sii fedele a ciò che esiste dentro di te.” – André Gide “La giustizia è verità in azione.” – Benjamin Disraeli “Un uomo è ricco in proporzione al numero di cose di cui può fare a meno.” – Henry David Thoreau “Il fallimento è il condimento che dà sapore al successo.” – Truman Capote “Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale: è il coraggio di continuare che conta.” – Winston Churchill “L’arte di essere saggi è l’arte di sapere cosa trascurare.” – William James “Non è ciò che guardiamo che conta, ma ciò che vediamo.” – Henry David Thoreau “La differenza tra ciò che facciamo e ciò che siamo capaci di fare basterebbe a risolvere i problemi del mondo.” – Mahatma Gandhi “L’ignoranza è sempre pronta a stupirsi di se stessa.” – Nicolas Boileau “Nessuno è libero se non ha il controllo su se stesso.” – Marco Aurelio “La forza non viene dalla capacità fisica, ma da una volontà indomabile.” – Mahatma Gandhi “La verità è la sola cosa che conta.” – Confucio “Il tempo scopre la verità.” – Seneca “La cosa più difficile al mondo è pensare.” – Ralph Waldo Emerson “Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre.” – Mahatma Gandhi “L’amore è il legame che unisce ogni cosa nell’universo.” – Platone “Non c’è nulla di nobile nell’essere superiore a qualcun altro. La vera nobiltà sta nell’essere superiore al tuo io passato.” – Ernest Hemingway “Sii felice per questo momento. Questo momento è la tua vita.” – Omar Khayyam “Il segreto per andare avanti è iniziare.” – Mark Twain “L’istruzione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo.” – Nelson Mandela “La bellezza delle cose esiste nella mente che le contempla.” – David Hume “La vita è davvero semplice, ma insistiamo nel renderla complicata.” – Confucio “La vera saggezza sta nel riconoscere la propria ignoranza.” – Socrate “Un cuore gentile è una fonte di gioia infinita.” – William Wordsworth “Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto.” – Voltaire “Nella vita ci sono due regole: mai arrendersi e non dimenticare mai la regola numero uno.” – Duke Ellington “Non giudicare ogni giorno dal raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato.” – Robert Louis Stevenson “Non c’è nulla di più potente di un’idea il cui momento è giunto.” – Victor Hugo “La felicità non è qualcosa di pronto. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama “Il cambiamento è la legge della vita. E coloro che guardano solo al passato o al presente sono destinati a perdere il futuro.” – John F. Kennedy “Non è ciò che hai o chi sei o dove sei o cosa stai facendo che ti rende felice o infelice. È ciò che pensi.” – Dale Carnegie

Il calendario filosofico 2025 per il mese di agosto

“La misura di chi siamo è ciò che facciamo con ciò che abbiamo.” – Vince Lombardi “Le menti grandi discutono idee; le menti mediocri discutono eventi; le menti piccole discutono persone.” – Eleanor Roosevelt “Non sono gli anni della tua vita che contano, ma la vita nei tuoi anni.” – Abraham Lincoln “Chi vive nella paura non sarà mai libero.” – Horace Walpole “La ricchezza senza la generosità è povertà.” – Seneca “Quando non si può tornare indietro, bisogna preoccuparsi solo del modo migliore per andare avanti.” – Paulo Coelho “Il segreto per raggiungere l’obiettivo è iniziare.” – Mark Twain “L’uomo saggio sa di essere ignorante.” – Socrate “Non aspettare il momento perfetto, prendi il momento e rendilo perfetto.” – Zoey Sayward “Il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo.” – Albert Schweitzer “Non importa quanto lentamente vai, finché non ti fermi.” – Confucio “La paura è solo un ostacolo da superare, non un limite invalicabile.” – Paulo Coelho “La conoscenza è il miglior investimento che si possa fare.” – Benjamin Franklin “Ciò che facciamo nella vita riecheggia nell’eternità.” – Marco Aurelio “Se sei depresso, vivi nel passato. Se sei ansioso, vivi nel futuro. Se sei in pace, vivi nel presente.” – Lao Tzu “Un’idea che non è pericolosa non è degna di essere chiamata idea.” – Oscar Wilde “La saggezza non è altro che scienza della felicità.” – Denis Diderot “Chi vuole muovere il mondo, prima muova se stesso.” – Socrate “Non è la mancanza di denaro, ma la mancanza di volontà che ti tiene fermo.” – Donald Trump “Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni.” – Eleanor Roosevelt “Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo; un giorno avrai ragione.” – Mark Twain “Tutti siamo geniali, ma se giudichi un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, vivrà tutta la vita credendo di essere stupido.” – Albert Einstein “Il segreto della felicità è la libertà. E il segreto della libertà è il coraggio.” – Pericle “Non devi essere ricco per essere felice, ma devi essere ricco di amore e di amici.” – Anonimo “Ciò che non affronti ti possiede. Ciò che affronti ti libera.” – Carl Gustav Jung “Non possiamo cambiare le carte che ci sono state distribuite, ma possiamo decidere come giocarle.” – Randy Pausch “La strada per il successo è sempre in costruzione.” – Lily Tomlin “Chi ha pazienza può avere ciò che vuole.” – Benjamin Franklin “Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste né toccate. Devono essere sentite con il cuore.” – Helen Keller “Il vero amore inizia dove non ci si aspetta nulla in cambio.” – Antoine de Saint-Exupéry “La misura del progresso non è quanto possiedi, ma quanto riesci a dare.” – Khalil Gibran

Il calendario filosofico 2025 per il mese di settembre

“Non è la forza della verità che cambia il mondo, ma la persistenza della convinzione.” – Mahatma Gandhi “La gioia più grande non è non cadere mai, ma rialzarsi ogni volta che si cade.” – Confucio “La libertà consiste nell’aver tutto sotto controllo, tranne le persone.” – Michel Foucault “La vita è un mistero da vivere, non un problema da risolvere.” – Søren Kierkegaard “Il mondo appartiene a chi ha il coraggio di sognare e di rischiare per realizzare i propri sogni.” – Paulo Coelho “La luce è ciò che fa visibile la bellezza del mondo.” – Eraclito “Non conta quanti respiri fai nella vita, ma i momenti che ti tolgono il respiro.” – Maya Angelou “La felicità non è reale se non è condivisa.” – Christopher McCandless “La tua visione diventerà chiara solo quando guarderai dentro il tuo cuore.” – Carl Gustav Jung “La vita è un’opportunità unica di essere la migliore versione di te stesso.” – Anonimo “Il successo arriva quando l’opportunità incontra la preparazione.” – Seneca “La gentilezza è la chiave che apre tutte le porte del cuore.” – Lev Tolstoj “La vera grandezza si trova nel servizio agli altri.” – Mahatma Gandhi “Le vere rivoluzioni iniziano dentro di noi.” – Jiddu Krishnamurti “Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.” – Leo Buscaglia “Ciò che fai oggi può migliorare tutti i tuoi domani.” – Ralph Marston “L’essenza dell’essere umano è di essere libero.” – Jean-Paul Sartre “L’educazione è l’arte di rendere l’uomo etico.” – Georg Wilhelm Friedrich Hegel “La speranza è il pilastro che regge il mondo.” – Plinio il Vecchio “L’unico vero fallimento nella vita è non essere fedeli a ciò che si sa essere giusto.” – Buddha “L’eleganza è quando l’interno è bello quanto l’esterno.” – Coco Chanel “Un uomo è il prodotto dei suoi pensieri: ciò che pensa, diventa.” – Mahatma Gandhi “Le opportunità non bussano due volte.” – André Maurois “Ogni cosa che puoi immaginare è reale.” – Pablo Picasso “Il tempo è il miglior maestro: sfortunatamente uccide tutti i suoi studenti.” – Hector Berlioz “Senza fatica non si ottiene nulla di grande.” – Sofocle “La forza della verità è che non si piega mai.” – Martin Luther King Jr. “Chi non comprende il proprio passato è condannato a ripeterlo.” – George Santayana “La felicità non è possedere tanto, ma desiderare poco.” – Epitteto “L’arte è lunga, la vita è breve.” – Ippocrate

Il calendario filosofico 2025 per il mese di ottobre

“La ricchezza non consiste nel possedere grandi ricchezze, ma nell’avere pochi bisogni.” – Epitteto “Non vi è nulla di così forte come una dolcezza piena di coraggio.” – Seneca “Il sapere è la madre di tutte le virtù.” – Platone “La giustizia senza forza è impotente, la forza senza giustizia è tirannia.” – Blaise Pascal “La strada verso la libertà passa attraverso la conoscenza.” – John F. Kennedy “La vera saggezza sta nel sapere di sapere nulla.” – Socrate “La vita è come un’eco: ciò che invii, ritorna.” – Zig Ziglar “Il cambiamento è il risultato finale di tutto il vero apprendimento.” – Leo Buscaglia “Non puoi attraversare il mare semplicemente stando fermo e fissandolo.” – Rabindranath Tagore “La mente è un ottimo servitore ma un pessimo padrone.” – Robin Sharma “La fortuna favorisce gli audaci.” – Virgilio “La verità ti renderà libero.” – Gesù Cristo “Solo coloro che osano fallire alla grande possono mai raggiungere una grandezza.” – Robert F. Kennedy “La vita è il 10% ciò che ti accade e il 90% come reagisci ad essa.” – Charles Swindoll “Non cercare persone perfette, cerca persone con un cuore perfetto.” – Bob Marley “La grandezza d’animo si vede nei piccoli gesti quotidiani.” – Anonimo “Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è dargli fiducia.” – Ernest Hemingway “La vera libertà consiste nel dominare se stessi.” – Marco Aurelio “Il tempo è il più grande innovatore.” – Francis Bacon “Non c’è cammino verso la pace, la pace è il cammino.” – Mahatma Gandhi “La felicità non sta nel possedere, ma nel dare.” – Henry Drummond “Non esiste una via verso la verità, la verità è un sentiero senza via.” – Jiddu Krishnamurti “Il vero amore non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.” – Antoine de Saint-Exupéry “La verità non ha bisogno di essere difesa.” – Lao Tzu “Il potere della volontà può trasformare i sogni in realtà.” – Paulo Coelho “La mente è tutto: ciò che pensi, diventi.” – Buddha “Non ci sono scorciatoie per qualsiasi luogo che valga la pena di raggiungere.” – Beverly Sills “Il successo è la somma di piccoli sforzi ripetuti giorno dopo giorno.” – Robert Collier “Ciò che non possiamo cambiare, dobbiamo accettarlo con coraggio.” – Friedrich Schiller “La conoscenza è il tesoro della mente.” – Confucio “Un uomo è davvero ricco quando ha più sogni di quanto il tempo gli permetta di realizzare.” – Anonimo

Il calendario filosofico 2025 per il mese di novembre

“La vita è il fiore per il quale l’amore è il miele.” – Victor Hugo “Non si è mai troppo vecchi per imparare qualcosa di nuovo.” – Esopo “La saggezza comincia nell’ammirare la bellezza del mondo.” – Platone “La libertà è la possibilità di dubitare.” – Albert Camus “Non è la vita che conta, ma il coraggio con cui la vivi.” – Winston Churchill “Il cuore è ricco di risorse quando è aperto.” – Lev Tolstoj “La pazienza è la chiave per ogni porta.” – Proverbio turco “Chi ha molto da imparare, ha molto da insegnare.” – Seneca “Non si può toccare l’alba se non si è percorsa la notte.” – Kahlil Gibran “La curiosità è l’inizio della conoscenza.” – François de La Rochefoucauld “La vera bellezza risiede nell’imperfezione.” – Anonimo “La conoscenza senza applicazione è come un seme che non viene piantato.” – Proverbio cinese “Solo nel rischio si trova il progresso.” – Søren Kierkegaard “Non abbiate paura di camminare lenti, abbiate paura di stare fermi.” – Proverbio giapponese “L’arte del vivere è l’arte di sapere che nulla dura per sempre.” – André Gide “La vera nobiltà è essere superiore a quello che eri ieri.” – Ernest Hemingway “Non lasciare che il rumore delle opinioni altrui soffochi la tua voce interiore.” – Steve Jobs “Non ci sono ostacoli insormontabili, solo limiti che la mente si pone.” – Anonimo “La gentilezza è una lingua che tutti possono comprendere.” – Mark Twain “La verità è più preziosa della luce del sole.” – Friedrich Schiller “La vita è come un’opera teatrale: non importa quanto sia lunga, ma come è recitata.” – Seneca “L’amore è il desiderio di creare il bello insieme.” – Platone “Il tempo è l’unica risorsa veramente preziosa che abbiamo.” – Jim Rohn “La forza della mente è infinita quando è libera da pregiudizi.” – Anonimo “Ogni uomo che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.” – Platone “La speranza è la cosa con piume che si posa sull’anima.” – Emily Dickinson “La vita non consiste nel trovare se stessi, ma nel creare se stessi.” – George Bernard Shaw “La pace non può essere mantenuta con la forza, può essere raggiunta solo con la comprensione.” – Albert Einstein “Non è la meta che conta, ma il viaggio.” – Robert Louis Stevenson “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.” – Mahatma Gandhi

Il calendario filosofico 2025 per il mese di dicembre