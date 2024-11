Martedì sarà una giornata difficile per chi viaggia in treno. Il personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv e Trenord aderirà infatti a uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 9:00 alle 17:00. La protesta, indetta dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, arriva come risposta all’accoltellamento di un capotreno avvenuto ieri a Genova Rivarolo. Le info sullo sciopero dei treni del 5 novembre.

L’episodio che ha scatenato la protesta

Tutto è iniziato ieri, poco dopo le 13:00, quando un capotreno in servizio sul regionale 12042, diretto a Busalla, è stato aggredito e accoltellato da due persone durante il controllo dei biglietti. La scena si è svolta all’altezza della stazione di Genova Rivarolo. Fortunatamente, i carabinieri sono riusciti a intervenire rapidamente, arrestando i responsabili, mentre i sanitari del 118 hanno soccorso il capotreno e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale in codice rosso.

I sindacati, stanchi delle ripetute aggressioni al personale ferroviario, hanno deciso di proclamare lo sciopero per richiamare l’attenzione sul problema della sicurezza a bordo dei treni. “È l’ennesimo episodio di violenza a cui assistiamo negli ultimi mesi”, denunciano in una nota. “Non ci sono stati interventi concreti per tutelare chi lavora sui treni, e la situazione sta diventando insostenibile.”

Sciopero treni 5 novembre, le info sulla mobilità e le corse garantite

L’agitazione, che si svolgerà fuori dalle fasce di garanzia (6:00-9:00 e 18:00-21:00), rischia di causare disagi significativi per i pendolari e per chi deve viaggiare. Trenitalia ha già comunicato che sono possibili cancellazioni e modifiche alla circolazione anche prima e dopo l’orario dello sciopero. Chi ha acquistato un biglietto per i treni Intercity o Frecce può richiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato, mentre per i treni regionali il termine è fissato alle 24:00 di oggi, 4 novembre.

Per info il numero verde è 800 89 20 21. Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, ecco la lista dei treni garantiti Frecce e Intercity anche in caso di sciopero.