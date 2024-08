In una telefonata con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Carlo Verdone ha voluto chiarire le sue dichiarazioni rilasciate recentemente al quotidiano “Il Fatto”. L’attore e regista, simbolo della romanità, ha espresso il suo rammarico per aver dato l’impressione di criticare l’amministrazione attuale, nell’ambito di una lunga intervista riguardante, appunto, la città di Roma.

La telefonata con il sindaco Gualtieri sui problemi della città

Verdone ha spiegato che il suo intento era piuttosto quello di sottolineare i problemi atavici della capitale e la mancanza di rispetto per le regole da parte di alcuni cittadini. La conversazione con il sindaco si è svolta in un’atmosfera cordiale e collaborativa. Verdone ha espresso la sua stima per Gualtieri e per l’impegno che sta mettendo nel cercare di migliorare la città. Durante la chiamata, Gualtieri avrebbe illustrato alcune delle iniziative intraprese per affrontare i problemi più urgenti di Roma, tra cui la costruzione di nuovi bagni pubblici, una risposta diretta alle critiche mosse da Verdone sulla situazione del decoro urbano. Gualtieri ha riconosciuto la necessità di un grande sforzo per riportare la città a un livello adeguato di servizi e ha apprezzato il supporto costruttivo di Verdone.

Cosa ha detto Carlo Verdone nell’intervista su Roma

Ma cosa ha detto, nello specifico, Carlo Verdone nell’intervista su Roma? L’attore e regista ha affermato come, ultimamente, abbia voglia di fuggire dalla Capitale: “Ci penso davvero, due o tre volte a settimana: famme scappà via. Non è un problema solo mio, conosco tanti amici che stanno valutando concretamente di andarsene da Roma. È la prima volta che succede”.