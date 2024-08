Il percorso per accedere al corso di laurea in Medicina e Chirurgia continua con un’importante novità: sono stati resi disponibili i punteggi anonimi della seconda sessione del test di ingresso, tenutasi il 30 luglio 2024. Questi risultati, pubblicati sulla piattaforma Universitaly, rappresentano un passo cruciale per migliaia di aspiranti medici italiani, che ora possono confrontare le loro performance in modo anonimo e cominciare a delineare le loro prospettive future. Ma come funzionano i punteggi anonimi al test di medicina 2024? Vediamo insieme tutte le date e le info necessarie per saperne di più.

Punteggi anonimi al test di medicina 2024, quando escono i risultati

Per chi ha sostenuto il test, ci sono diverse date da tenere a mente. I punteggi anonimi sono già disponibili, ma il prossimo step sarà il 28 agosto, quando sul portale Universitaly verranno pubblicati gli elaborati e le schede anagrafiche dei candidati. Entro il 2 settembre, gli studenti dovranno inserire le loro preferenze per essere inclusi nella graduatoria.

La graduatoria nazionale verrà resa pubblica il 10 settembre, seguita dal primo scorrimento previsto per il 18 settembre. Questi passaggi sono fondamentali per stabilire le posizioni definitive dei candidati e determinare chi avrà accesso ai corsi di laurea in Medicina.

Alcune delle anomalie registrate dagli studenti

Le prove di quest’anno hanno mostrato alcune anomalie, in particolare i punteggi insolitamente alti registrati nella prima sessione. Gli esperti attribuiscono questa situazione alla disponibilità di una banca dati pubblica da cui sono state estratte le domande del test.

Al momento, il punteggio minimo stimato per l’accesso è di circa 61 punti, anche se questa cifra potrebbe variare con la pubblicazione dei risultati della seconda sessione e tenendo conto degli scorrimenti e delle rinunce. Solo la graduatoria nominativa nazionale del 10 settembre fornirà una visione chiara e definitiva delle possibilità di ingresso per gli studenti in quella che resta tra le facoltà più ambite.