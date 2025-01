Cecilia Sala è libera. La giornalista italiana, arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre, è stata rilasciata e sta facendo ritorno in Italia. Lo ha confermato Palazzo Chigi, spiegando che l’aereo con a bordo Sala è già decollato da Teheran.

Cecilia Sala torna in Italia, Meloni informa i genitori della giornalista

“Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso in mattinata.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso gratitudine a tutte le istituzioni e alle figure che hanno contribuito a risolvere la vicenda. “Il Presidente del Consiglio esprime gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”, prosegue la nota.

Appena ricevuta la conferma del rilascio, Meloni ha telefonato ai genitori della giornalista per informarli della notizia e rassicurarli sul suo rientro imminente. L’aereo con a bordo Sala atterrerà nel pomeriggio a Ciampino.

Cecilia Sala era stata arrestata in circostanze non ancora del tutto chiarite, destando preoccupazione sia in Italia che all’estero. Il governo italiano ha lavorato intensamente per raggiungere una soluzione, utilizzando i canali diplomatici e l’intelligence. Il suo arrivo in Italia è previsto nelle prossime ore, concludendo così una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso il Paese.