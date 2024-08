Guida alle certificazioni di inglese: tutto ciò che devi sapere

L’inglese è oggi una delle lingue più parlate e utilizzate nel mondo e possiede un posto di rilievo nella comunicazione internazionale, nei film e nel mondo del lavoro e accademico. Ottenere una certificazione è un investimento importante per il futuro ma così tante opzioni disponibili, è fondamentale scegliere quella più adatta alle tue esigenze e prepararti al meglio per affrontare l’esame.

Che tu stia cercando di migliorare il tuo curriculum, trasferirti all’estero, o semplicemente dimostrare la tua competenza linguistica, una certificazione di inglese può essere un passo cruciale. Ma quale scegliere?

In questa guida, esploreremo le principali certificazioni di inglese, le loro caratteristiche e come prepararsi al meglio.

IELTS (International English Language Testing System)

L’IELTS è una delle certificazioni di inglese più riconosciute a livello globale. È particolarmente richiesto per l’immigrazione, lo studio e il lavoro in paesi come il Regno Unito, l’Australia, il Canada e la Nuova Zelanda. Il punteggio IELTS va da 1 a 9, con un punteggio medio di 6,5 spesso richiesto per l’ammissione universitaria o l’immigrazione. L’IELTS valuta le competenze in quattro aree: ascolto, lettura, scrittura e conversazione.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Il TOEFL è un’altra certificazione molto popolare, particolarmente negli Stati Uniti. Questo esame è principalmente richiesto dalle università americane e canadesi, ma è accettato anche in altre parti del mondo. Il TOEFL si concentra su quattro aree principali come lo IELTS: reading, listening, speaking e writing. Il punteggio TOEFL varia da 0 a 120, con un punteggio di 80-100 richiesto per la maggior parte dei corsi di laurea.

Pubblicità

Cambridge English Qualifications

Le certificazioni Cambridge sono tra le più antiche e rispettate certificazioni di inglese. A differenza di IELTS e TOEFL, queste non scadono mai. Le principali certificazioni Cambridge includono il B2 First, per chi ha una buona conoscenza dell’inglese e desidera certificare un livello intermedio-alto; C1 Advanced per chi ha una conoscenza avanzata e vuole dimostrarla per motivi accademici o professionali; C2 Proficiency, la certificazione di livello più alto, per chi ha una padronanza dell’inglese simile a quella di un madrelingua.

PTE Academic (Pearson Test of English Academic)

Il PTE Academic è una certificazione più recente, ma sta guadagnando rapidamente popolarità grazie alla sua rapidità e all’efficienza del processo di valutazione. Come il TOEFL e l’IELTS, valuta le competenze di lettura, ascolto, scrittura e conversazione, ma è noto per il suo sistema di valutazione completamente computerizzato, che garantisce risultati veloci e affidabili. Il PTE è particolarmente apprezzato in Australia, Nuova Zelanda e alcune università britanniche e americane. I punteggi vanno da 10 a 90, e generalmente si richiede un punteggio di 50-70 per l’ammissione universitaria.

Come scegliere la certificazione giusta?

Con così tanta scelta, la certificazione da raggiungere dipende da diversi fattori, tra cui i tuoi obiettivi, il paese in cui intendi utilizzare la certificazione e il tempo che hai a disposizione per prepararti.

Se stai cercando di entrare in una università specifica o lavorare in un paese particolare, controlla quale certificazione è più comunemente accettata in quel contesto. Inoltre, valuta il tuo livello attuale di inglese. Se hai già una buona padronanza della lingua, potresti puntare a una certificazione avanzata come il C1 Advanced di Cambridge. Se invece sei a un livello intermedio, il B2 First potrebbe essere più adatto.

Prepararsi per l’esame

La preparazione per una certificazione di inglese richiede una strategia mirata. Utilizza i materiali di studio ufficiali offerti dalle organizzazioni che gestiscono l’esame. Se preferisci una guida strutturata, considera l’idea di prendere lezioni di inglese presso scuole specializzate come la Wall Street English. Qui troverai metodo e professionalità per farti raggiungere il tuo obiettivo. In più potrai anche usufruire della promo del mese ovvero 3 mesi gratis se ti iscrivi ad un corso di inglese di almeno 12 mesi. Infine, anche la pratica regolare è fondamentale, dedica del tempo ogni giorno alla lettura, all’ascolto, alla scrittura e alla conversazione.