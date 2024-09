Il 10 settembre 2024 rappresenta una data cruciale per migliaia di aspiranti medici e odontoiatri italiani. È stata infatti pubblicata la Graduatoria di Medicina 2024, il documento nazionale di merito nominativo che segna la fine dell’attesa per tutti coloro che hanno partecipato ai test d’ingresso. Con quasi 15.000 posti in palio, i candidati possono ora scoprire se sono riusciti a entrare nel corso di laurea scelto o se dovranno attendere i prossimi scorrimenti.

Test di medicina, come funzionano quest’anno i risultati del test: il punteggio minimo

La Graduatoria di Medicina 2024 è disponibile sulla piattaforma Universitaly e rappresenta uno degli strumenti chiave per l’assegnazione dei posti nei vari atenei italiani. Gli studenti avevano già avuto accesso ai propri punteggi nelle settimane precedenti, ma solo oggi è stato reso noto l’ordine effettivo in graduatoria. La graduatoria specifica chi ha ottenuto un posto nella propria prima preferenza, chi è prenotato in una sede alternativa e chi dovrà sperare negli scorrimenti successivi, il primo dei quali è fissato per il 18 settembre. I candidati assegnati devono immatricolarsi entro quattro giorni dalla pubblicazione, mentre chi è prenotato può decidere di attendere ulteriori sviluppi.

Quest’anno, il punteggio minimo per l’accesso ai corsi di Medicina si è rivelato leggermente più alto rispetto a quanto previsto inizialmente. Per la facoltà di Medicina, il punteggio minimo si attesta a 78,60 punti, corrispondente alla posizione 13.842. Per Odontoiatria, invece, il punteggio minimo è stato di 77,90 punti, alla posizione 14.560. Va inoltre considerato che gli ex quartini, che hanno a disposizione posti riservati, potranno completare l’immatricolazione entro il 13 settembre, e solo successivamente sarà chiara la situazione per tutti gli altri candidati.

Dove esce la graduatoria di medicina: come consultarla su Universitaly e Cineca