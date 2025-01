Lucilla, la fatina dai capelli rosso acceso, è diventata in pochi anni uno dei volti più amati dai bambini e dalle famiglie italiane. Personaggio di punta dell’etichetta discografica AlmanKids, ideata da Alberto Mantovani, questa figura allegra e spensierata porta gioia e musica nelle case di tantissimi piccoli fan. Dietro le sue canzoni e le sue coreografie coinvolgenti, però, si cela un altro personaggio. Scopriamo insieme dunque chi è Lucilla di AlmanKids.

Una storia di successo su YouTube e sui social: “Il segreto è la passione”

Lucilla ha saputo unire il talento artistico a una forte passione per l’educazione, dimostrando che la baby dance può essere molto più di un semplice passatempo. Molto più di un semplice personaggio per bambini: con centinaia di migliaia di iscritti su YouTube e migliaia di follower sui social, ha conquistato il cuore di tre generazioni, mettendo d’accordo bambini, genitori e nonni. “Il segreto è la passione che metto in tutto ciò che faccio. È bellissimo entrare con la musica nelle case delle famiglie, ma ancora più bello è vedere il pubblico dal vivo durante i miei show,” racconta la fatina in un’intervista recente rilasciata a Il Tempo.

“Mi emoziona vedere il coinvolgimento dei bambini e degli adulti che conoscono a memoria i testi e le coreografie delle mie canzoni.” Il successo di Lucilla deriva dalla capacità di creare contenuti trasversali che divertono ma, allo stesso tempo, educano, trattando temi come i numeri, l’alfabeto, i colori e le forme.

Chi è Lucilla di AlmanKids: la biografia e il vero nome della youtuber

Oltre a spettacoli e tournée in tutta Italia, Lucilla non dimentica il valore profondo del suo lavoro. Tra i tanti messaggi ricevuti dai fan, ricorda con emozione una lettera inviata da una mamma: “Mi ha raccontato che suo figlio, con gravi difficoltà del linguaggio, riusciva a imparare le parole grazie alle mie canzoni. Questo gli consentiva di relazionarsi meglio con la famiglia e superare le sue difficoltà. Quella lettera mi ha riempito il cuore di gioia, perché ha dato un significato più profondo a quello che faccio.

Ma chi è davvero Lucilla di AlmanKids? Dietro il personaggio si nasconde Lucia, una giovane donna che ha saputo unire il talento artistico a una forte passione per l’educazione. Laureata in Scienze dell’Educazione. Non conosciamo, però, il cognome della Fatina