Il FantaSanremo 2025 è alle porte, e per dominare la classifica non basta scegliere i tuoi artisti preferiti: serve strategia. Con un budget massimo di 100 baudi, ogni scelta deve essere calibrata per massimizzare i punti, bilanciando artisti favoriti, creativi e outsider. Dopo un’accurata analisi, ecco tre squadre ideali che rispettano il limite di budget, pronte a far brillare il tuo team. Dunque, i nostri consigli per il FantaSanremo 2025: come comporre la propria formazione e quali potrebbero essere i favoriti e quali le sorprese.

Come scegliere la squadra ideale: favoriti, sorprese e capitano

Per vincere, è essenziale selezionare artisti che abbiano il potenziale di ottenere punti non solo grazie ai piazzamenti in classifica, ma anche tramite bonus legati a performance, premi della critica e situazioni extra-musicali. I favoriti, come Giorgia, Elodie o Francesco Gabbani, rappresentano una garanzia per i piazzamenti alti, ma è altrettanto importante includere artisti che possano sorprendere con esibizioni originali o premi speciali, come Brunori Sas o Simone Cristicchi.

Il Capitano, poi, gioca un ruolo cruciale: raddoppia i punti bonus e malus. Scegliere un artista che abbia costanza di rendimento, come Giorgia, è una scelta strategica vincente. Inoltre, sfruttare al massimo le Riserve permette di raccogliere punti extra anche quando gli artisti non sono in gara diretta, garantendo un flusso costante di punti.

Un altro aspetto fondamentale è conoscere il regolamento. Bonus legati agli orari delle esibizioni (dopo mezzanotte o l’una) o a performance dal vivo con strumenti e ballerini possono fare la differenza. Infine, seguire il Festival con attenzione e sfruttare la possibilità di modificare formazione e Capitano ogni giorno è il segreto per un team sempre competitivo.

Consigli Fantasanremo 2025: tre squadre per provare a vincere

Procediamo, dunque, con i nostri consigli sul Fantasanremo 2025 dandovi tre squadre potenzialmente valide per provare a vincere nella vostra lega, ma anche in quelle pubbliche. Tutte le squadre, come stabilito dal regolamento del Fantasanremo, rispettano il budget di 100 baudi.

Squadra 1: I Favoriti

Questa squadra si basa su artisti che rappresentano una garanzia in termini di piazzamenti alti, premi della critica e solidità complessiva. Perfetta per chi cerca costanza e sicurezza.

Titolari:

Giorgia (18 baudi) – Capitano: favorita per la vittoria, una scelta strategica per bonus classifica.

– Capitano: favorita per la vittoria, una scelta strategica per bonus classifica. Francesco Gabbani (17 baudi) : un nome amato da pubblico e critica, già vincitore in passato.

: un nome amato da pubblico e critica, già vincitore in passato. Noemi (16 baudi) : garanzia di eleganza e di performance raffinate.

: garanzia di eleganza e di performance raffinate. Brunori Sas (14 baudi) : artista profondo, con potenziale per i premi della critica.

: artista profondo, con potenziale per i premi della critica. Sarah Toscano (12 baudi): outsider interessante, capace di sorprendere.

Riserve:

Tony Effe (15 baudi) : imprevedibile, perfetto per bonus extra-musicali.

: imprevedibile, perfetto per bonus extra-musicali. Joan Thiele (12 baudi): una novità che potrebbe stupire con una performance creativa.

Totale: 100 baudi

Squadra 2: I Creativi

Questa squadra è pensata per chi vuole puntare su artisti capaci di guadagnare punti attraverso performance innovative, bonus live e colpi di scena.

Titolari:

Achille Lauro (18 baudi) – Capitano: noto per esibizioni fuori dagli schemi, con tanti bonus in vista.

– Capitano: noto per esibizioni fuori dagli schemi, con tanti bonus in vista. Clara (15 baudi) : giovane promessa che potrebbe conquistare pubblico e critica.

: giovane promessa che potrebbe conquistare pubblico e critica. Willie Peyote (14 baudi) : testi incisivi e possibilità di ottenere riconoscimenti critici.

: testi incisivi e possibilità di ottenere riconoscimenti critici. Lucio Corsi (12 baudi) : un talento originale, perfetto per bonus scenografici.

: un talento originale, perfetto per bonus scenografici. Sarah Toscano (12 baudi): outsider capace di raccogliere punti con performance emozionali.

Riserve:

Simone Cristicchi (13 baudi) : maestro delle emozioni, con alte probabilità di premi della critica.

: maestro delle emozioni, con alte probabilità di premi della critica. Joan Thiele (12 baudi): una riserva versatile, capace di adattarsi alle dinamiche del Festival.

Totale: 96 baudi (con un margine di 4 baudi per eventuali aggiustamenti)

Squadra 3: Gli Outsider

La terza squadra punta sugli artisti meno quotati in termini di classifica finale, ma con grande potenziale per accumulare punti attraverso bonus scenici, musicali e creativi.

Titolari:

Clara (15 baudi) – Capitano: una giovane promessa che potrebbe sorprendere.

– Capitano: una giovane promessa che potrebbe sorprendere. Willie Peyote (14 baudi) : un mix di talento lirico e capacità di conquistare i critici.

: un mix di talento lirico e capacità di conquistare i critici. Lucio Corsi (12 baudi) : artista dal grande potenziale creativo.

: artista dal grande potenziale creativo. Sarah Toscano (12 baudi) : una wildcard con il carisma necessario per stupire.

: una wildcard con il carisma necessario per stupire. Marcella Bella (12 baudi): una veterana capace di collezionare punti con esibizioni raffinate.

Riserve:

Massimo Ranieri (13 baudi) : un’icona che potrebbe portare bonus inaspettati.

: un’icona che potrebbe portare bonus inaspettati. Joan Thiele (12 baudi): una novità che potrebbe stupire con una performance creativa.

Totale: 100 baudi