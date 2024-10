X Factor 2024 è tornato, e con il debutto dei Live Show la competizione entra nel vivo. La nuova edizione del talent Sky Original, prodotta da Fremantle, è trasmessa ogni giovedì in prima serata su Sky Uno e disponibile in streaming su NOW, sotto la guida di Giorgia. Al fianco della conduttrice, un team di giudici di grande calibro – Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi – è pronto a giudicare e guidare i 12 talenti che si contenderanno il titolo. La gara tra i concorrenti è serrata e promette emozioni fino all’ultimo live.

Tra giudici e talenti in gara: quali saranno le squadre?

Ogni giudice ha selezionato con cura i propri concorrenti, dando vita a un gruppo di talenti molto eterogeneo. Achille Lauro ha portato ai Live Show i Les Votives, una giovane band rock, Lorenzo Salvetti, un cantautore indie pop di 17 anni, e i Patagarri, quartetto swing milanese. Jake La Furia schiera invece Francamente, cantante tra cantautorato ed elettronica, i The Foolz, un quintetto rock, e El Ma, una cantante bulgara di appena 17 anni.

Manuel Agnelli ha puntato su Danielle, un cantautore polistrumentista, i Punkcake, una band punk impegnata socialmente, e Mimì, una giovane artista soul e indie. Paola Iezzi porta in gara Pablo Murphy, un cantautore italo-scozzese, Lowrah, performer urban, e i Dimensione Brama, un gruppo che unisce musica e performance teatrale.

Quando vedere le repliche di X Factor 2024 in chiaro su TV8

Per chi non è abbonato a Sky, le repliche delle puntate di X Factor 2024 sono trasmesse in chiaro su TV8 ogni martedì alle 21:30, con qualche giorno di differita rispetto alla messa in onda originale. Questa programmazione consente a un pubblico più ampio di seguire tutte le emozioni del talent show e scoprire l’evoluzione della gara.

Ecco il calendario delle repliche su TV8:

Martedì 17 settembre

Martedì 24 settembre

Martedì 1 ottobre

Martedì 8 ottobre

Martedì 15 ottobre

Martedì 22 ottobre

Martedì 29 ottobre

Martedì 5 novembre

Martedì 12 novembre

Martedì 19 novembre

Martedì 26 novembre

Martedì 3 dicembre

Martedì 10 dicembre (Finale)

La possibilità di vedere le repliche permette di rimanere aggiornati su tutte le esibizioni e le sfide senza dover necessariamente disporre di un abbonamento a Sky. Nonostante la differita di qualche giorno, TV8 offre una soluzione accessibile per chi vuole seguire l’avventura dei 12 concorrenti, i loro progressi e i giudizi delle giurie, fino all’attesissima finale di dicembre.