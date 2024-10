Francesca Schianchi è un volto noto del giornalismo politico italiano, apprezzata per il suo stile pacato e per l’approccio analitico alle vicende di attualità. Con una carriera divisa tra Francia e Italia, è una presenza costante su La7, dove partecipa al programma Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi. La sua lunga esperienza, che unisce la passione per il racconto politico a una forte professionalità, l’ha resa una figura di riferimento per il pubblico e per chi segue da vicino le vicende parlamentari.

Carriera e biografia della giornalista: il suo curriculum

Nata a Parma il 17 dicembre 1976, Francesca Schianchi ha fin da giovane coltivato una forte passione per la comunicazione. Dopo essersi laureata in Lettere Moderne, con una specializzazione in Storia del Cinema, ha scelto di perfezionare la sua formazione con un master in giornalismo all’Università di Bologna. La sua carriera professionale inizia a Parigi, con un’esperienza presso l’agenzia Ansa, che le consente di accrescere le competenze linguistiche e affinare il suo stile giornalistico.

Tornata in Italia, inizia a collaborare con diverse testate, tra cui Il Secolo XIX e L’Espresso, per poi approdare a La Stampa, dove si occupa di cronaca politica come giornalista parlamentare. Da quattordici anni a Roma, Francesca ha avuto modo di seguire da vicino numerosi eventi significativi, dalle elezioni italiane alle presidenziali francesi, facendosi apprezzare per la sua capacità di analisi. Dal 2022, è responsabile dello “Spiegone” a Propaganda Live, in cui ogni settimana sintetizza gli eventi di attualità con il suo particolare taglio.

Francesca Schianchi, nessuna news sulla sua vita privata

Francesca Schianchi è nota per il suo riserbo sulla vita privata, che preferisce tenere lontana dai riflettori. Questa discrezione le consente di mantenere un equilibrio tra la vita professionale, esposta al pubblico, e quella personale. Nonostante la sua natura riservata, ha rivelato la passione per i viaggi, in particolare per i borghi italiani, che ama esplorare e conoscere nel loro fascino autentico.