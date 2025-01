A partire da gennaio 2025, il Conto Termico 3.0 rappresenterà un’importante evoluzione nel panorama degli incentivi per l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili in Italia. Questo programma, gestito dal Gestore Servizi Energetici (GSE), mira a rendere più semplice e vantaggioso per privati, imprese e Pubbliche Amministrazioni migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Con contributi a fondo perduto che possono arrivare fino al 100% delle spese ammissibili, il Conto Termico 3.0 incentiva una vasta gamma di interventi per favorire la transizione ecologica e allinearsi alle nuove normative europee, come la direttiva Case Green, che vieta l’installazione di caldaie a gas a partire dal 2025. Scopriamo cosa cambierà e quali vantaggi porterà questa evoluzione.

Chi può beneficiare del Conto Termico 3.0? I beneficiari inquadrati

Il Conto Termico 3.0 è pensato per una platea ampia e diversificata di beneficiari, includendo:

Pubbliche Amministrazioni , con priorità per edifici pubblici di piccoli Comuni fino a 15.000 abitanti, scuole, ospedali e altre strutture sanitarie, che possono ottenere il rimborso completo delle spese.

, con priorità per edifici pubblici di piccoli Comuni fino a 15.000 abitanti, scuole, ospedali e altre strutture sanitarie, che possono ottenere il rimborso completo delle spese. Imprese, condomini e cooperative abitative , che possono accedere agli incentivi per interventi di efficientamento energetico e installazione di impianti a fonti rinnovabili.

, che possono accedere agli incentivi per interventi di efficientamento energetico e installazione di impianti a fonti rinnovabili. Case popolari e consorzi , per agevolare la riqualificazione energetica degli immobili residenziali.

, per agevolare la riqualificazione energetica degli immobili residenziali. Comunità energetiche rinnovabili e enti del terzo settore, incentivati a realizzare progetti di autoconsumo collettivo e sostenibilità.

Questa estensione dei beneficiari punta a coinvolgere un numero maggiore di soggetti nella transizione energetica, con particolare attenzione alle realtà locali e al settore pubblico.

Cosa copre questo incentivo? I costi ammissibili

Il Conto Termico 3.0 finanzia una vasta gamma di interventi, sia per edifici privati sia pubblici, volti a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO₂. Tra i costi ammissibili ci sono:

Impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo , per incentivare la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile.

, per incentivare la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile. Colonnine di ricarica per veicoli elettrici , favorendo la mobilità sostenibile.

, favorendo la mobilità sostenibile. Sistemi a pompa di calore o generatori a biomassa , per la sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione.

o , per la sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione. Sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompe di calore), per un uso più efficiente delle risorse energetiche.

(caldaie a condensazione + pompe di calore), per un uso più efficiente delle risorse energetiche. Collettori solari termici , per la produzione di acqua calda sanitaria.

, per la produzione di acqua calda sanitaria. Per le Pubbliche Amministrazioni, il programma include anche interventi come schermature solari, coibentazione e sistemi di illuminazione efficienti.

Grazie a queste misure, il Conto Termico 3.0 non solo promuove il risparmio energetico, ma aiuta anche i beneficiari ad adeguarsi alle normative europee e a migliorare il valore degli immobili.

Come richiedere il Conto Termico 3.0: dove presentare la domanda

Per accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0, è necessario presentare una domanda attraverso il portale GSE entro 60 giorni dal termine dei lavori. Per le Pubbliche Amministrazioni, il processo è ancora più snello: la richiesta può essere inviata anche prima della conclusione degli interventi, garantendo tempi di approvazione più rapidi.

Le pratiche richiedono l’invio di documenti come fatture, ricevute di pagamento e certificazioni tecniche relative agli interventi eseguiti. L’erogazione avverrà a fondo perduto, in un’unica soluzione per importi inferiori a 5.000 euro o in rate annuali per cifre superiori.