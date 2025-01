Tra le colline verdi dell’Irpinia si nasconde un gioiello che unisce tradizione, spiritualità e innovazione: la Funicolare di Montevergine. Questo impianto collega Mercogliano al Santuario di Montevergine, situato a circa 1270 metri di altitudine. Più che un semplice mezzo di trasporto, è un’esperienza unica che regala panorami mozzafiato e un’emozione speciale a ogni viaggio. In appena sette minuti si sale verso uno dei luoghi più iconici della Campania, perfetto per i pellegrini e per chi cerca un’avventura. Mentre vi mostriamo un video del percorso, ecco alcune info sulla storia della funicolare, ma anche orari e prezzi dei biglietti.

La storia: un lungo percorso tra ostacoli e rinascite

La Funicolare di Montevergine ha una storia lunga e affascinante, fatta di sfide e rinascite. L’idea nacque nel 1882 grazie all’abate Guglielmo De Cesare, che sognava un collegamento diretto tra Mercogliano e il Santuario di Montevergine. Per l’abate, un tracciato del genere rappresentava non solo un mezzo per agevolare i pellegrini, ma anche un’opportunità per valorizzare il territorio e rendere più accessibili le bellezze naturali e spirituali di Montevergine. Tuttavia, problemi economici e due guerre mondiali rallentarono il progetto. Nel frattempo, parte dei lavori venne abbandonata e il sogno rischiava di sfumare.

Fu solo nel 1926 che l’abate Ramiro Marcone riprese il progetto con determinazione, fondando una società apposita per rilanciare i lavori. Dopo una serie di vicissitudini, nel 1956 il sogno si realizzò finalmente con l’inaugurazione della funicolare da parte dell’abate Ludovico Anselmo Tranfaglia. L’evento fu accolto con grande entusiasmo sia dalla comunità locale che dai pellegrini, segnando una nuova era per il santuario e i suoi visitatori.

Tuttavia, la funicolare non è stata immune a sfide anche dopo la sua inaugurazione. Nel 1973, a causa del deterioramento della struttura, venne chiusa per lavori di manutenzione straordinaria che durarono ben otto anni. Nel 1981 riaprì con una nuova veste, ma altre difficoltà si presentarono nel 2012, portando a un nuovo stop. Grazie a importanti interventi di riqualificazione, è tornata in funzione nel 2016, diventando ancora una volta un simbolo di resilienza e innovazione. Oggi, la funicolare di Montevergine è gestita da AIR Campania.

Funicolare di Montevergine, orari e prezzi dei biglietti

La Funicolare di Montevergine è operativa nei weekend e nei giorni festivi. Il sabato le corse iniziano alle 8:30 e proseguono fino alle 14:15, con partenze ogni 45 minuti. La domenica e nei giorni festivi, invece, il servizio è attivo in misura maggiore, con corse ogni mezz’ora.

I prezzi sono davvero accessibili: il biglietto andata e ritorno costa 5 euro per gli adulti, mentre la corsa singola è disponibile a 4 euro. Riduzioni sono previste per i giovani sotto i 18 anni, gli over 65, i residenti di Mercogliano e i gruppi di almeno 20 persone, con un costo di 4 euro per il biglietto A/R. Anche i bagagli possono essere trasportati con un piccolo supplemento di 1 euro.

Per chi viaggia in gruppo, è possibile prenotare il servizio anche nei giorni feriali, basta contattare la struttura almeno 48 ore prima. Inoltre, il parcheggio vicino alla stazione è comodo e sicuro, con una tariffa speciale per chi utilizza la funicolare: solo 1 euro per l’intera giornata.