La Luna piena di settembre 2024, conosciuta anche come la “Luna del raccolto”, sarà un evento astronomico di grande fascino. Il 18 settembre, alle 4:40 del mattino, il nostro satellite si troverà nella fase di plenilunio e sarà accompagnato da un’eclissi parziale di Luna. L’eclissi raggiungerà il suo picco alle 4:44, quando circa il 9% del disco lunare sarà oscurato dall’ombra della Terra.

Significato della Luna piena di settembre 2024: connessione con l’inconscio

Questa Luna piena, oltre a essere una Superluna – ovvero una Luna piena che si verifica al perigeo, il punto più vicino alla Terra – sarà più grande e luminosa del solito, offrendo uno spettacolo celeste raro e affascinante. La combinazione tra eclissi e Superluna rende questo fenomeno particolarmente potente sia dal punto di vista astronomico che esoterico.

Dal punto di vista simbolico, la Luna piena di settembre 2024 avrà un impatto significativo sul nostro mondo interiore. Questa Luna si trova nel segno dei Pesci, noto per la sua sensibilità, empatia e capacità di introspezione. Le persone potrebbero sentirsi più emotive, vulnerabili o confuse in questo periodo, ma questa vulnerabilità è anche un’opportunità per esplorare le proprie emozioni più profonde. L’eclissi amplifica ulteriormente queste sensazioni, agendo come un momento di “oscuramento” che permette di guardare oltre le apparenze e di affrontare ciò che solitamente evitiamo.

La vicinanza della Luna a Nettuno, il pianeta che governa i Pesci, rafforza questa energia, portando con sé un senso di connessione con il proprio inconscio. La Luna piena di settembre 2024 è quindi un momento propizio per l’introspezione e la riflessione. È consigliabile prestare particolare attenzione ai sogni e alle sensazioni, poiché potrebbero rivelare paure o desideri nascosti, offrendo una guida per il futuro. I segni zodiacali mobili – Pesci, Vergine, Gemelli e Sagittario – saranno particolarmente colpiti da questo fenomeno, affrontando sfide che richiedono un adattamento emotivo e una riconsiderazione dei loro progetti.

Qual è il messaggio esoterico che questa Superluna vuole dare

In ambito esoterico, la Luna piena di settembre 2024 è un potente strumento per la crescita personale e spirituale. Questa Luna è particolarmente propizia per riti di purificazione, meditazione e rilascio. Durante la fase di Luna piena, è comune liberarsi di energie stagnanti e abitudini dannose per fare spazio a nuove opportunità. L’eclissi che accompagna questa Luna piena agisce come un simbolo di trasformazione, rendendola ideale per abbandonare vecchie abitudini, paure o relazioni tossiche.

Questo plenilunio è anche strettamente legato ai cicli della natura. Conosciuta come “Luna del raccolto”, segna un momento di gratitudine per ciò che è stato raccolto durante l’anno, sia materialmente che spiritualmente. È un momento di bilancio e di celebrazione, in cui si ringrazia per i frutti della propria fatica e si riflette su come procedere verso il futuro.