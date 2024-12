L’utilizzo crescente delle keybox per il check-in automatizzato è al centro dell’attenzione delle autorità, preoccupate per le potenziali falle nella sicurezza. Secondo la circolare del Viminale, affidarsi esclusivamente a sistemi automatizzati, come la trasmissione via software dei documenti di identità, può comportare il rischio che le strutture vengano occupate da persone non dichiarate o non identificate correttamente.

Il problema, come sottolineato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è che senza un controllo diretto, le generalità degli occupanti possono rimanere ignote alle autorità competenti, con conseguenze potenzialmente gravi per l’ordine pubblico. L’obiettivo è garantire che ogni ospite venga identificato fisicamente dal gestore o da un rappresentante della struttura, rispettando quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza.

Impatti sul settore turistico e urbano: normativa e nuovi equilibri

La decisione di limitare l’uso delle keybox si inserisce anche in un contesto più ampio di regolamentazione degli affitti brevi, spesso criticati per i loro effetti collaterali sui centri storici delle città italiane. La crescita esponenziale di locazioni turistiche, in assenza di adeguati controlli, contribuisce al fenomeno della gentrificazione, con la perdita di residenti locali a favore di flussi turistici mordi e fuggi.

L’associazione Italiana Gestori Affitti Brevi (Aigab) ha espresso preoccupazione, sottolineando che molti professionisti del settore utilizzano tecnologie avanzate come il riconoscimento biometrico e codici OTP, simili a quelle adottate per l’accesso ai conti bancari o autonoleggi, e che queste misure potrebbero essere integrate con i requisiti richiesti dal governo. Tuttavia, il Viminale ribadisce la centralità del riconoscimento fisico per garantire un equilibrio tra sicurezza, turismo sostenibile e salvaguardia del tessuto sociale urbano.