WorkAut, conferiti i premi della prima edizione del Thanksgivingday

Domenica 24 novembre 2024, il Circolo Tennis di Barletta ha ospitato la I edizione del Thanksgivingday by WorkAut, un evento significativo nel panorama dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con autismo. La manifestazione ha unito momenti di celebrazione per i traguardi raggiunti dal progetto WorkAut, nonché di riflessione sul tema sociale e di partecipazione, nel ringraziare partner, sostenitori e volontari che si sono impegnati nell’obiettivo comune di fornire opportunità di lavoro per persone con questo spettro. L’evento è stato pensato anche come un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di abbattere le barriere che purtroppo ostacolano ancora oggi l’inserimento sociale e professionale delle persone con disabilità.

Un premio speciale

Tra i momenti più significativi dell’evento spicca il conferimento di un prestigioso riconoscimento alla professoressa Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale all’Università di Foggia. WorkAut le ha assegnato un premio per gratificare il suo instancabile impegno nella promozione di una cultura dell’inclusione e per il suo importante contributo volto a sensibilizzare il territorio sulle tematiche legate all’autismo e all’inserimento lavorativo.

La prof.ssa Toto è stata in grado di unire le parole ai fatti, facendosi promotrice di diverse iniziative volte all’integrazione sociale e professionale delle persone con bisogni speciali. Nel suo intervento, la professoressa ha voluto mettere in evidenza il significato più profondo del riconoscimento, affermando che il premio rappresenta un tributo collettivo a chi crede nel cambiamento sociale e che per lei è stato un onore riceverlo da un’associazione di eccellenza come WorkAut.

Ha inoltre aggiunto che l’inclusione non è un traguardo, ma un percorso quotidiano da costruire insieme attraverso dialogo, formazione e condivisione di speranze. Poi, la docente ha voluto condividere il premio con tutti coloro che, con impegno e passione, credono in una società più giusta e inclusiva. Infine, ha ringraziato WorkAut per il lavoro straordinario che svolge e per la possibilità che offre di contribuire a un cambiamento concreto.

Il Thanksgivingday come invito alla partecipazione collettiva

Il “Thanksgivingday” non si limita a essere solo una celebrazione, ma anche e soprattutto un invito alla partecipazione collettiva. Tramite racconti e testimonianze, l’evento ha coinvolti cittadini, istituzioni e imprese in un dialogo aperto, promuovendo il valore dell’inclusione come la base di una società civilmente evoluta.

Ogni appuntamento rappresenta quindi un simbolo di speranza, nonché la prova che con il lavoro di squadra si può costruire un mondo in cui qualsiasi individuo sia valorizzato e possa contribuire attivamente alla comunità.

La missione di WorkAut: inclusione e lavoro come motore di cambiamento

WorkAut è una realtà che si distingue per l’approccio innovativo all’inclusione sociale, promuovendo percorsi personalizzati per favorire l’inserimento lavorativo delle persone nello spettro autistico. Collaborando con aziende, istituzioni e realtà del territorio, l’associazione ha dimostrato come il lavoro di squadra possa diventare un potente strumento di dignità, appartenenza e realizzazione personale.

I progetti di WorkAut non si limitano a creare opportunità professionali, ma puntano a costruire una rete di sostegno che coniughi competenze tecniche e sensibilità umana. L’obiettivo è dimostrare che l’inclusione è una realtà possibile, che si può raggiungere attraverso collaborazione, impegno e creatività.

Per ulteriori informazioni sulle attività di WorkAut, è possibile visitare i canali ufficiali dell’associazione.