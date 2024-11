Nella mattinata del 12 novembre 2024, migliaia di utenti hanno riscontrato gravi problemi con Canva, la popolare piattaforma di design grafico. L’interruzione del servizio ha colpito molte delle funzionalità principali, tra cui l’accesso all’account, la creazione e l’editing di progetti, causando frustrazione e disagio tra i professionisti e gli utenti abituali della piattaforma.

Le prime segnalazioni sono arrivate già nelle prime ore del giorno, con un’impennata di lamentele raccolte su piattaforme come Downdetector, che monitora in tempo reale lo stato di funzionamento di vari servizi online. Gli utenti hanno riportato difficoltà ad accedere ai propri progetti e a utilizzare le principali funzionalità, fondamentali per il flusso di lavoro di molti professionisti del settore grafico.

Canva non funziona ora: migliaia di segnalazioni degli utenti

Nonostante il crescente numero di segnalazioni, le cause esatte del disservizio non sono state immediatamente chiarite da Canva. Al momento, la piattaforma non ha fornito una comunicazione ufficiale sulle ragioni del problema, lasciando utenti e professionisti in attesa di aggiornamenti.

L’assenza di risposte tempestive ha generato la reazione di molti utenti che si sono riversati sui social media e sui forum per condividere le loro esperienze e cercare suggerimenti su come affrontare la situazione.

Perché Canva è down? La pagina di Downdetector può darci più info

Mentre si attendono comunicazioni ufficiali da Canva riguardo al ripristino dei servizi, gli utenti sono invitati a monitorare le piattaforme di stato come Downdetector per restare aggiornati e condividere suggerimenti utili su come affrontare questi inconvenienti. Non è chiaro quanto tempo sarà necessario per risolvere completamente il problema e se verranno prese misure preventive per evitare simili disservizi in futuro.

Una cosa è certa: episodi come questo ricordano l’importanza di infrastrutture digitali resilienti e affidabili. Per aggiornamenti costanti sulla situazione di Canva, è consigliabile consultare la pagina di Downdetector su Canva o i canali social ufficiali della piattaforma.