Heymondo Awards 2024, svelati i vincitori tra i travel content creator dell’anno

L’evento “Heymondo TTG After Party 2024” ha celebrato l’assegnazione dei prestigiosi Heymondo Awards 2024, dedicati ai migliori creatori di contenuti di viaggio, riconoscendo il talento di personalità come Irene Pila, Gabriella Korchmaros, Vanessa Valenti, il duo di Positivitrip e Francesco Galati.

Il “Heymondo TTG After Party”, svoltosi il 9 ottobre 2024 nella suggestiva cornice del Grand Hotel di Rimini, ha radunato circa 150 travel content creator italiani per una serata all’insegna dell’innovazione e della creatività nel mondo dei viaggi. Durante l’evento sono stati consegnati gli Heymondo Awards 2024, volti a premiare il meglio dell’innovazione nei contenuti di viaggio.

Promosso da Heymondo, azienda di punta nelle assicurazioni di viaggio, con il supporto di Tourism Malaysia, EVA Air e Civitatis, l’evento è diventato un appuntamento irrinunciabile per la comunità italiana dei travel content creator.

Grazie alla valutazione di una giuria di esperti e al voto del pubblico, gli Heymondo Awards sono stati assegnati ad alcuni tra i più influenti travel content creator dell’anno. Ecco i vincitori.

Blogger dell’anno: lethergoit.com

Vanessa Valenti, autrice di lethergoit.com, è stata insignita del titolo di “Blogger dell’anno” per la capacità di trasmettere emozioni e autenticità nei suoi racconti di viaggio. Le sue narrazioni, ricche di dettagli vividi, permettono ai lettori di immergersi in esperienze uniche, ispirando una comunità sempre più numerosa di viaggiatori.

Il prestigioso riconoscimento le è stato consegnato da Dato’ Zahid Rastam, Ambasciatore della Malesia in Italia, a conferma del valore del racconto come strumento di connessione tra culture diverse e promozione della scoperta globale.

Instagrammer dell’anno: @irenepila_

Zalina Ahmad, Direttrice di Tourism Malaysia, ha premiato Irene Pila (@irenepila_) come “Instagrammer dell’anno”. Il suo feed è diventato un punto di riferimento per chi sogna di esplorare il mondo e vivere avventure indimenticabili, grazie alle sue straordinarie immagini, capaci di catturare momenti irripetibili e scenari spettacolari.

Tiktoker dell’anno: @whereyouneedtobe

Gabriella Korchmaros (@whereyouneedtobe) ha ricevuto il premio di “Tiktoker dell’anno” dalle mani di Zaimah Musally, rappresentante di Malai Adventure, in riconoscimento della sua abilità nel raccontare esperienze di viaggio in modo creativo e vivace. Le sue brevi clip, arricchite da umorismo e un editing coinvolgente, sono in grado di catturare l’attenzione e intrattenere il pubblico, trasformando ogni viaggio in un’avventura indimenticabile.

Youtuber dell’anno: @ilsignorfranz

Francesco Galati (@ilsignorfranz) è stato eletto “Youtuber dell’anno” per i suoi video originali e ricchi di contenuti, che propongono consigli utili con umorismo e una narrazione appassionante. Con questo stile unico, Francesco ispira i suoi follower a scoprire nuove destinazioni e culture diverse. A consegnargli il premio è stata Vincenza Andreini, Marketing & PR Representative di Tourism Malaysia.

Premio del Pubblico: @positivitrip

Veronica Milano e Francesco Di Blanca (@positivitrip) hanno ricevuto il “Premio del pubblico” dalle mani di Alberto Taiana, Passenger Marketing Coordinator di EVA Air. La loro abilità nel condividere esperienze autentiche e positive e i loro contenuti motivazionali hanno colpito profondamente molte persone, e ha permesso ai due di affermarsi come veri e propri punti di riferimento tra i travel content creator.

Premio traiettoria Brillante

L’evento Heymondo ha dedicato un momento speciale a Veronica Milano e Francesco di Blanca (@positivitrip), i quali hanno ricevuto il Premio Traiettoria Brillante da Alberto Gutiérrez, Fondatore e CEO di Civitatis. Veronica e Francesco sono stati premiati in virtù della loro carriera intrisa di successi.

Tale premio offre ai due travel content creator la possibilità di partecipare a uno esclusivo tour di otto giorni in Egitto sponsorizzato da Civitatis. Durante tale viaggio avranno la possibilità di esplorare non solo le città ma anche i luoghi più iconici e conosciuti della terra dei faraoni.

Un fam Trip in Malesia

I vincitori degli Heymondo Awards hanno la strepitosa opportunità di partecipare ad un Fam Trip in Malesia organizzato da Heymondo in collaborazione con Tourism Malaysia, Eva Air nonché i partner locali ovvero YTL Hotels, Penang Global Tourism, Malai Adventure e Langkawi Development Authority (LADA).

Il 22 novembre prossimo, i travel content creator partiranno per un’avventura unica nel suo genere alla scoperta della Malesia, potendo documentarne le bellezze di questa splendida destinazione.

La prossima edizione degli Heymondo Awards

Visto il successo ottenuto con l’edizione del 2024, Heymondo ha ufficializzato che l’anno prossimo ci sarà una nuova edizione degli Heymondo Awards e del suo party.

L’evento in questione è diventato rapidamente un punto di riferimento per tutti i creatori di contenuti di viaggio e nel 2025 tornerà a celebrare l’eccellenza nel settore, offrendo un’opportunità imperdibile per i talenti emergenti nel panorama italiano. Maggiori dettagli sulla prossima edizione saranno comunicati nei mesi a seguire sul sito ufficiale del Heymondo Awards.

Che cos’è Heymondo

Heymondo è un vero e proprio punto di riferimento nel mondo delle assicurazioni di viaggio. La sua missione è quella di semplificare l’esperienza dei viaggiatori in tutto il mondo e garantire tranquillità e sicurezza in ogni viaggio, offrendo prodotti innovativi e servizi di alta qualità a prezzi accessibili a tutti.

L’operatività di Heymondo trova le sue radici nell’eccellenza del proprio team e nell’uso di tecnologie innovative, offrendo così soluzioni su misura e coperture affidabili. Grazie alla semplicità dell’approccio garantito da Heymondo, l’acquisto delle assicurazioni diventa semplice e veloce.

La reputazione di Heymondo è testimoniata dai suoi numerosissimi clienti, oltre un milione di viaggiatore, e da migliaia di recensioni positive su diverse piattaforme, come ad esempio Trustpilot, il cui rating è eccellente.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito heymondo.it.