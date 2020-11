Covid, Ministro Boccia: “Domani si decide su colore Campania”

Il tema principale degli ultimi provvedimenti riguardanti l’emergenza Covid resta la decisione sul colore della Campania. Negli ultimi giorni la volontà di collocare per un’altra settimana la regione campana in fascia gialla ha sollevato non poche polemiche. Il ministro Boccia, intervistato a “L’Aria che Tira” sull’emittente televisiva La7, ha fatto sapere che a breve ci sarà una nuova analisi dei dati.

“Vediamo il monitoraggio di domani e poi si deciderà quale colore per la Campania e per altre regioni”. Si rimanda ai dati giornalieri che saranno pubblicati in questa giornata prima di procedere con un cambio o una conferma. Osservata speciale è in particolare modo l’area metropolitana della Città di Napoli.

Covid, le parole del Ministro Boccia a “L’Aria che Tira” sulla Campania

I ricoveri ospedalieri in tutta Italia, compresa la regione del presidente Vincenzo De Luca, stanno facendo registrare percentuali molto alte:

“In 13 regioni i ricoveri ordinari sono oltre, a volte anche ampiamente, la soglia critica del 40% di posti occupati da malati Covid fissata dal Ministero della Salute. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Agenas aggiornato a ieri sera. Anche a livello nazionale siamo ben oltre il livello di guardia, con il 53%. Ma nel territorio ci sono realta’ ben peggiori:

la Provincia autonoma di Bolzano risulta addirittura con il 99% di posti letto occupati da malati Covid, seguita da Piemonte (92%), Val d’Aosta (85%), Lombardia (75%) e Liguria (70%). Oltre la soglia, ma con valori piu’ contenuti, Provincia autonoma di Trento (59%), Emilia Romagna (56%), Marche (55%), Umbria (52%), Campania (50%), Lazio (47%) e Abruzzo (41%), mentre la Puglia balla proprio sul limite del 40%“.