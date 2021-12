Allerta Neve in Campania, precipitazioni anche a bassa quota

Allerta neve in Campania per le prossime ventiquattro ore, fino alle 10 di domenica 12 dicembre 2021. Secondo quanto diramato dalla Protezione Civile, sono previste precipitazioni anche a bassa quota. Il maltempo non molla la presa, con fenomeni intensi che da giorni stanno causando non pochi disagi ai cittadini di varie zone della regione.

Allerta Neve in Campania, previste precipitazioni fino a 600 mt.

Tramite un comunicato ufficiale comparso sui canali istituzionali regionali, la situazione meteorologica nelle prossime ore vedrà protagonista la neve anche a quote collinari:

“Permane in Campania la perturbazione che sta portando piogge e temporali. Ancora fino alle 10 di domani mattina potranno verificarsi rovesci. Permane anche in assenza di precipitazioni il rischio idrogeologico per frane, caduta massi, allagamenti. Si abbassano ancora le temperature e si prevedono precipitazioni nevose, soprattutto nelle zone interne, già intorno ai 600 metri di altezza.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi ​sia in ordine al rischio idraulico e idrogeologico che al rischio neve anche in linea con i rispettivi Piani comunali​. Si raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio solo se dotati di pneumatici da neve. Prosegue intanto il supporto ai Comuni interessati dal maltempo dei giorni scorsi da parte della Sala operativa regionale“.