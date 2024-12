Il napoletano, una lingua straordinaria. Un idioma complesso da utilizzare con precisione, ma profondamente affascinante e tanto diffuso da essere riconosciuto come patrimonio dell’Unesco. E allora perché non sfruttare il Natale 2024 per salutare le festività con frasi in dialetto che divertano e sorprendano il destinatario dei nostri messaggi? Ecco alcune delle migliori idee per auguri di Natale 2024 in napoletano da condividere su Whatsapp e Facebook.

Auguri di Natale 2024 in napoletano: le frasi più divertenti per Whatsapp e Facebook

Le festività natalizie sono momenti di allegria, amore e condivisione. Una frase di auguri in dialetto napoletano può aggiungere un tocco di originalità e strappare un sorriso a chi la riceve. Ecco alcune proposte simpatiche per augurare Buon Natale con lo spirito ironico e caloroso del popolo partenopeo:

Te rongo ‘nu cavr augurie ‘int a ‘nu friddo Natale!

Magn’t ‘o capitone, frie ‘e pizzelle ‘e baccalà, e nun ce fa jastemmà! Tanti auguri di buon Natale!

Che fai a Natale? Io mi metto a tavola. E a Capodanno? Me soss! Auguri di Buone Feste!

“Cosa mi regali per Natale?” “Nient”. “Wua, tenimmo ‘e stessi gust’!” Tanti auguri!

“Pascà, ma comm’ è, mangi bendato?” “Eh, ‘o miereco m’ha ditto che a Natale nun pozz’ vere’ ‘o magna’!” Buon Natale!

Le più belle e poetiche frasi in lingua napoletana per queste feste

Il napoletano non è solo perfetto per battute e ironia, ma è anche una lingua poetica che riesce a esprimere sentimenti profondi. Ecco alcune frasi per augurare un Natale pieno di emozioni:

‘E ccose cchiù belle r’a vita nun se guardano cu’ l’uocchie, ma se sentono cu’ ‘o cor. ‘Nu caloroso augurio di Buon Natale!

Cumm’è bello Natale: ‘a sera d’’a Virgilia è tutta n’allegria p’a nascita ’e Gesù. ‘A tavola apparicchiata, l’arber’ allumminato. ‘O presepio sta stutato, pecché a mezzanotte s’adda appiccià. Auguri!

Mamma’ ‘int ‘a cucina prepara ‘e cose bbone e frie ‘o capitone ca nun ce po’ mancà! “‘A casa è chin ‘e fummo!” – allucca già papà – “arape ‘stu balcone, ca nun se po’ respira’!” Natale è pruvverenza, ce penz’ ‘o Bambiniello: ‘o ricco e ‘o puveriello, a tutti fa campà! Auguri a tutti!

Comm’è bell’ Natale, a sera d’a Virgilia è tutta n’allegria p’a nascit’e Gesù. A tavola apparicchiata, l’arber’allumminato. ‘O presepio sta stutato pecchè a mezzanotte s’add’appiccià. Mamma’ ‘int ‘a cucina prepara ’e cose bbone e frie ‘o capitone ca nun ce pò mancà! “‘A casa è chin ‘e fummo!”-allucca già papà – “arape ‘stu balcone, ca nun se pò respira’!” O’ nonno friddugliuso annanz’a nu vrasere ch’e mmane dint’e mane se piglia tutt’o calore! Natale è pruvverenza, ce penz’ ‘o Bambiniello: ‘o ricco e ‘o puveriello, a tutti fa campà! “Natale è nu mumento magico, ‘na festa ca rinnova l’anim’. Auguri a tutti, cu’ core sincero e gioia infinita!”

Auguri di Natale Napoli Calcio: le frasi più divertenti

Per i tifosi azzurri, Natale è un’altra occasione per esprimere l’amore verso il Napoli. Ecco alcune frasi di auguri pensate per i supporter: