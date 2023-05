La Festa della Mamma è una celebrazione popolare in tutto il mondo, un’occasione dedicata a esprimere il nostro amore, l’ammirazione e il rispetto per le madri. In Italia, come in molti altri paesi, è un’occasione che riconosce il contributo inestimabile delle madri alla famiglia e alla società. Ecco, dunque, le più belle tra le frasi e immagini di buona festa della mamma 2023: gli auguri a tutte le mamme.

Il significato e le tradizioni legate a questa festa

La Festa della Mamma è un giorno dedicato a celebrare e onorare la figura materna, il suo amore incondizionato, la sua dedizione e il suo sacrificio. È un momento per esprimere gratitudine e apprezzamento per le innumerevoli ore, gli sforzi e l’amore che le madri mettono nella crescita e nell’educazione dei loro figli.

La ricorrenza, in Italia, cade la seconda domenica di maggio, come in molti altri paesi. Questa tradizione risale al 1957, quando fu proposta per la prima volta da Don Otello Migliosi, parroco del villaggio di Tordibetto, in Umbria.

In Italia, le celebrazioni possono variare da famiglia a famiglia, ma ci sono alcune tradizioni comuni. Una di queste è l’offerta di fiori alle madri, in particolare le rose. I bambini nelle scuole preparano regali fatti a mano, come disegni, poesie o piccoli oggetti d’arte. Le famiglie si riuniscono per un pasto speciale, a casa o al ristorante, per dimostrare il loro amore e la loro gratitudine. La giornata è spesso contrassegnata da gesti d’amore come abbracci, baci, e parole affettuose.

Buona festa della mamma in tutte le lingue del mondo: auguri in inglese, in francese e altro

Al di là delle tradizioni, l’elemento più importante della Festa della Mamma è il tempo dedicato a rendere omaggio alle madri. È un giorno per ricordare il ruolo cruciale che svolgono nella vita dei loro figli e per riconoscere l’influenza che hanno nella formazione del carattere e dei valori dei loro figli. Ecco come si dice buona festa della mamma in inglese, in francese e in tutte le lingue più importanti.

Tedesco: Herzliche Grüsse zum Muttertag

Spagnolo: ¡Feliz día de la Madre, Mamá!

Catalano: Feliç dia de la Mare!

Inglese: Happy mother’s day

Italiano: Buona festa mamma

Portoghese: Feliz Dia das Mães!

Francese: Bonne Fête maman

Sloveno: Vesel Dan Zena

Polacco: Wszytkiego nadjlpszego mamoSelamat hari ibu

Svedese: Grattis på Mors dag

Finlandese: Onnea äitienpäivänä

Olandese: Gelelicituud

Norvegese: Gratulerer med morsdagen!

Ungherese: Boldog anyák Nápját

Indonesiano: Selemat (hari) ulsang tahun Ibou

Malese: Selamat hari ibu

Russo: C npazgHuKou, uaua !

Turco: Iyi bayramlar anne

Ebraico: Yom Haem

Frasi Buona festa della mamma 2023: le più belle e commoventi per tutte le mamme

“Mamma, sei la mia guida, la mia forza e il mio amore. Grazie per tutto quello che fai. Buona Festa della Mamma!”

“In questa giornata speciale, voglio dirti quanto sei importante per me. Sei la mia roccia, il mio faro nel buio. Buona Festa della Mamma!”

“Buona Festa della Mamma! Nessuna parola può esprimere quanto ti amo e quanto sono grato per tutto ciò che hai fatto per me”

“A te che mi hai insegnato l’amore, la pazienza e la forza, auguro una splendida Festa della Mamma. Ti amo!”

“Sei la miglior mamma del mondo. Il tuo amore è una benedizione nella mia vita”

Intanto, ecco una gif dedicata a questa ricorrenza.