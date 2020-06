Calcio, Tare: “La Salernitana merita la Serie A, per noi è un legame molto importante”

A poche settimane dal ritorno in campo della Serie A, il d.s. della Lazio Igli Tare ha parlato a largo raggio ai microfoni di Sky Sport delle ambizioni dei biancocelesti e non solo: “Mi auguro di ripartire da dove ci siamo fermati, sicuramente ci saranno delle difficoltà. In questa fase conterà il gruppo, la mentalità, l’entusiasmo. Percorso breve, ma molto intenso, giocheremo ogni tre giorni. Dovremo essere bravi a far ruotare la squadra e a trovare le giuste motivazioni”.

Il campionato propone scenari quanto mai avvincenti per la Lazio, ma si guarda già al mercato in chiave Champions. “Priorità della Lazio è avere una squadra con giocatori di nostra proprietà. Di sicuro noi non abbiamo bisogno di vendere in questo momento. Penso che per i giocatori di un certo livello non si abbasserà il prezzo. Della fascia medio-bassa, qualcosa cambierà verso il basso. Sono fondamentali determinate caratteristiche. Un esempio clamoroso è l’arrivo di Caicedo, acquistato per le sue qualità, per la sua importanza, ad un prezzo molto basso. Dall’inizio eravamo convinti che, alla lunga, sarebbe stato un grande colpo. L’importante è avere una squadra competitiva che possa giocare su 2/3 fronti”.

Tare a Sky: “Salerno per noi è un legame molto importante Merita la serie A”

Tare ha anche parlato della Salernitana, l’altra società di Lotito. “Nutro una grande simpatia per la Salernitana e per la città. È una piazza che merita palcoscenici importanti. È un legame importante per noi. Mandare un giocatore giovane a Salerno, farlo maturare in una piazza così ti dà la possibilità di valutarlo bene e capire se è pronto per la Lazio. A Salerno facciamo crescere i nostri giocatori, soprattutto dal punto di vista della pressione, e dando alla Salernitana la possibilità di tornare in Serie A, un traguardo che merita”.