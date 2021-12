Un tragico incidente stradale quello che si è verificato oggi nei pressi di Aci Castello, in provincia di Catania. Uno schianto mortale, nel giorno di Santo Stefano, tra tre auto, è avvenuto lungo la Nazionale, nella tarda mattinata di domenica.

Incidente Aci Castello oggi, traffico in tilt sull’arteria stradale

La notizia è stata riportata da “La Sicilia”. Secondo quanto apprendiamo, lo scontro si è verificato poco prima di un curvone lungo la strada, proprio alle porte del comune castellese. Sul posto sono giunti i soccorsi, che purtroppo non sono riusciti a salvare la vita alla persona deceduta nell’incidente, di cui non si conoscono le generalità.

La Polizia Municipale è giunta sul posto per effettuare i rilievi e fare luce sulla dinamica dell’episodio. Al momento non sono note le cause che hanno portato all’impatto tra le auto.

Sono diversi i disagi lungo l’arteria stradale per gli automobilisti che la stavano percorrendo in quei momenti: il traffico è andato in tilt. La Sicilia piange ancora una vittima delle strade, dopo il tragico incidente di Niscemi della giornata di ieri.