Campania, De Luca: “Abbiamo anticipato il governo. Reggiamo, ma guai a perdere la testa”

“Stiamo reggendo, ma guai a perdere la testa durante le feste”. A dirlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il numero uno di Palazzo Santa Lucia è intervenuto in diretta su Facebook per parlare della situazione epidemiologica che, al momento, lo porta a invitare i cittadini alla massima responsabilità.

De Luca chiede “comportamenti seri e responsabili per fronteggiare i contagi. Abbiamo preso delle decisioni anticipando il governo, come per il divieto alle feste in piazza. Lo facciamo perché la Campania deve essere più rigorosa di ogni altra regione, siamo – in particolare l’area metropolitana di Napoli – il territorio d’Italia e d’Europa più densamente abitato, non ci possiamo consentire distrazioni o sottovalutazioni. Se perdiamo il controllo del territorio campano rischiamo ecatombe”.

Un invito a “non perdere la testa. Ad oggi, grazie a Dio e al lavoro immenso del personale sanitario, stiamo reggendo, ma la diffusione di Omicron è spaventosamente elevata. È vero che la percentuale dei ricoveri rispetto al gran numero di contagi è più bassa, ma se si arriva in Italia ai 100mila casi giornalieri rischiamo di avere ospedali e terapie intensive piene. Perciò serve da parte di tutti responsabilità e uso della ragione”.