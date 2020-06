Continua a far discutere molto il caso Mondragone, in Campania. Il focolaio scoppiato nella cittadina in provincia di Caserta preoccupa e non poco. Quest’oggi ci sono stati disordini, con proteste e tensioni in quella che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha proclamato come zona rossa.

Salvini su De Luca: “Era troppo impegnato a chiamarmi cafone e neanderthal”

Proprio l’operato di De Luca è stato contestato da Matteo Salvini, che tramite un post Facebook ha mosso una critica singolare al presidente regionale. Provando a imitare il dialetto napoletano: “Il governatore della Campania era troppo impegnato a fare dirette Facebook per insultarmi definendomi “somaro”, “cafone”, “neanderthal”, “equino”, “razzista”, “sciacallo” e non si accorgeva di quello che stava maturando nella sua regione? Chiacchierone. O, come mi suggeriscono alcuni amici napoletani, “nu piatt vacànt”. Solidarietà a tutto il popolo campano, che merita di meglio”.