Nocera Inferiore, l’esercito dona un sorriso ai bambini per il Natale

Nocera Inferiore 21 dicembre 2022 – In occasione delle prossime festività natalizie, il personale del battaglione trasmissioni “Vulture”, guidato dal Tenente Colonnello Matteo Maria Carluccio, unitamente ad una rappresentanza del personale della caserma “Libroia” di Nocera Inferiore, si è recato all’ospedale “Umberto I” per donare ai bambini dell’unità operativa complessa di pediatria, day hospital onco-ematologico, la cioccolata natalizia, acquistata a scopo solidale dall’Associazione di volontariato ONLUS “Arcobaleno Marco Iagulli”, che condivide progetti e iniziative per migliorare la cura e la qualità di vita dei bambini affetti da malattie oncologiche e delle loro famiglie.

Nocera Inferiore, il battaglione “Vulture” sempre al fianco dei più piccoli

Una lodevole iniziativa, quella del battaglione “Vulture”, sempre al fianco dei più deboli e dei piccoli che, in un periodo come quello del Natale, si trovano ad affrontare battaglie più grandi di loro. Un’ulteriore prova della grande umanità che contraddistingue i militari, per un progetto, questo, unitamente volto a regalare un sorriso ai bambini.