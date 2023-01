Uno dei manga più letti di tutti, successivamente diventato un anime di successo, sta per mutare ancora pelle, finendo per essere una serie tv. One Piece su Netflix Italia sarà realtà nel 2023. La società operante nella distribuzione in streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento, leader del settore, ha annunciato l’uscita di una serie nel corso di quest’anno. Scopriamone il cast.

Il cast della serie tv tratta dal manga: produttori, attori e attrici

Torna la storia del manga giapponese scritto e disegnato da Eiichiro Oda, tornano le gesta di Monkey D. Rufy, giovane pirata sognatore che da piccolo ha involontariamente mangiato un frutto del diavolo, diventando così un uomo di gomma con la capacità di allungarsi e deformarsi a piacimento.

Le avventure della leggendaria ciurma di pirati – lo sperano tutti i fan della saga – in maniera magistrale dallo stesso Oda e da Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements. La produzione è a cura di Tomorrow Studios e, ovviamente, Netflix. Gli sceneggiatori sono Matt Owens e Steve Maeda, nonché produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

Partiamo subito dal cast della serie tv. One Piece vedrà la partecipazione di Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Faranno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelìs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

One Piece su Netflix Italia, ancora nessuna data ma l’uscita è prevista nel 2023

Al momento in cui scriviamo, come detto, Netflix Italia non ha ancora diramato una data di uscita per One Piece. Tuttavia, è stato confermato in via ufficiale che la serie tv uscirà nel 2023. Inoltre, con l’occasione ha svelato il primo teaser poster con Monkey D. Rufy.