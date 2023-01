Manca sempre meno alla chiusura delle squadre per il Fantasanremo 2023. In tantissimi stanno affollando la piattaforma per comporre il proprio quintetto e giocarsi la vittoria finale. Eccovi dunque alcuni consigli su quali artisti prendere, comprensivi di alcuni pronostici, e l’elenco delle quotazioni.

Alcuni pronostici: chi sono i favoriti alla vittoria?

Partiamo subito da quelli che, secondo i critici musicali, gli esperti di musica, i giornalisti (specie dopo i primi ascolti delle canzoni), potrebbero essere i favoriti alla vittoria di questo Festival di Sanremo. Logico come avere un supercampione nella vostra squadra del Fantasanremo possa essere una marcia in più.

A nostro modo di vedere, tra i grandi favoriti di questa edizione non può che esserci Ultimo. Si tratta dell’artista più quotato al Fantasanremo, con 27 baudi, e con la sua “Alba”. Tra i favoriti c’è anche Elodie, ovviamente, che vale 24 baudi, e che potrebbe seriamente arrivare alla vittoria finale. E Marco Mengoni? Anche lui potrebbe conquistare i favori del pronostico: è uno degli artisti più amati tra quelli in gara.

Consigli Squadre Fantasanremo 2023: ecco chi prendere

I veri consigli per le vostre squadre del Fantasanremo 2023, però, sono quelli sui cosiddetti outsider. Tra questi menzioniamo LDA, Luca D’Alessio, che potrebbe essere decisamente gradito al televoto e ai giudici. Vediamo bene Mara Sattei, un personaggio interessante, ma anche Tananai, che però dovrà confermarsi. Potrebbe ‘spaccare’ davvero Lazza, mentre tra i giovani vi diciamo di fare attenzione a gIANMARIA.

Ecco una formazione tipo!

Coma_Cose 20 baudi;

Madame 22 baudi;

gIANMARIA 17 baudi;

Lazza 22 baudi;

Mr.Rain 19 baudi.

Quotazioni Fantasanremo 2023: la lista completa

Anna Oxa Sali (Canto dell’anima) – 18 Baudi

Ariete Mare di Guai – 21 Baudi

Articolo 31 Un bel viaggio – 21 Baudi

Colapesce Dimartino Splash – 20 Baudi

Colla Zio Non mi va – 16 Baudi

Coma_Cose L’addio – 20 Baudi

Elodie Due – 24 Baudi

Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato – 20 Baudi

gIANMARIA Mostro – 17 Baudi

Giorgia Parole dette male – 25 Baudi

I Cugini di Campagna Lettera 22 – 21 Baudi

Lazza Cenere – 22 Baudi

LDA Se poi domani – 21 Baudi

Leo Gassmann Terzo cuore – 18 Baudi

Levante Vivo – 20 Baudi

Madame Il bene nel male – 22 Baudi

Mara Sattei Duemila minuti – 21 Baudi

Marco Mengoni Due vite – 26 Baudi

Modà Lasciami – 18 Baudi

Mr. Rain Supereroi – 19 Baudi

Olly Polvere – 16 Baudi

Paola & Chiara Furore – 22 Baudi

Rosa Chemichal Made in Italy – 19 Baudi

Sethu Cause perse – 16 Baudi

Shari Egoista 17 Baudi

Tananai Tango – 22 Baudi

Ultimo Alba – 27 Baudi

Will Stupido – 16 Baudi