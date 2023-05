Sciopero 26 maggio 2023: possibili disagi con treni, bus e metro

Oggi, 26 maggio 2023, è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore in tutti i settori, pubblici e privati. Si prospetta una giornata complicata per molti cittadini, in particolare i pendolari che hanno bisogno dei mezzi pubblici per spostarsi.È importante sottolineare che il trasporto aereo e la regione Emilia Romagna non saranno interessati dalle proteste.

Gli orari di sciopero delle altre aziende di trasporto sono i seguenti:

Trenitalia: lo sciopero sarà in corso dalle 9:00 alle 17:00.

Italo: gli orari di sciopero non sono stati specificati.

Trenord: lo sciopero avrà luogo dalle 00:00 alle 23:59.

È importante sottolineare che i treni a lunga percorrenza saranno operativi nelle fasce orarie comprese tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 18:00 e le 21:00.

Lo sciopero è stato indetto da Unione sindacati di base come protesta contro il governo e i sindacati confederali. Le richieste principali includono un aumento mensile netto di 300 euro, la stabilizzazione dei lavoratori precari e un milione di assunzioni stabili.

Scioper 26 maggio, la situazione a Milano e Roma

Nella città di Milano, Atm garantisce il servizio di bus, filobus, tram e metropolitane fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. A Roma, invece, l’Atac, azienda responsabile dei trasporti pubblici nella capitale, garantirà la continuità dei servizi di bus, metro, tram e ferrovie.