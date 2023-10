Serie D, Liurni-gol: la Nocerina batte il Budoni e vola in testa alla classifica

La Nocerina batte il Budoni per una rete a zero e va in testa alla classifica del girone G di Serie D. Rossoneri primi insieme alla Cavese grazie alla rete di Lorenzo Liurni. Il numero undici ternano, alla prima marcatura stagionale, subentra e si carica la squadra di Esposito sulle spalle, permettendole di cogliere un successo davvero prezioso.

Nel primo tempo, la Nocerina domina il possesso palla, mentre il Budoni si difende con ordine. Al 23’, Amoudou del Budoni, già ammonito, riceve il suo secondo giallo, lasciando il suo team in inferiorità numerica. Al 29′, la Nocerina ha un’occasione d’oro con Caccavallo, ma il gol segnato da El Bakhtaoui viene annullato per fuorigioco. Poco prima della fine del primo tempo, la Nocerina subisce un ulteriore colpo con l’infortunio del portiere Venturini, che ha dovuto abbandonare il campo in ambulanza, in favore di Fantoni.

Il secondo tempo inizia senza variazioni nelle formazioni. Al 13′, un’azione da calcio di punizione della Nocerina vede Garofalo servire El Bakhtaoui, che conclude a rete, trovando la risposta del portiere avversario Marano. Al 21′, il Budoni sfiora il vantaggio con Lancioni involato a rete; è Mazzei a compiere un intervento decisivo e impedire il gol agli ospiti. La svolta della partita arriva al 27′, con Liurni che ha segnato il gol del vantaggio. È una rete decisiva, che porta i molossi in testa alla classifica.