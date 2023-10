Nocerina, Ferraro non sarà l’allenatore dei molossi: saltato l’accordo

Giovanni Ferraro non sarà l’allenatore della Nocerina. Lo ha annunciato il club di via Cafiero in un comunicato stampa pubblicato nella serata di giovedì. Un comportamento, quello di chi formalmente non è mai stato il tecnico del club rossonero, giudicato “per nulla professionale e scarsamente etico”.

Questo il comunicato della Nocerina: “Amareggiati per un comportamento assolutamente per nulla professionale e scarsamente etico del signor Giovanni Ferraro. Si è deciso, dunque, di virare su un altro allenatore anche perché Nocera e la Nocerina non vengono dietro nessun’altra città e nessun’altra squadra. Troppe titubanze e atteggiamenti equivoci, come quello di non voler fare già martedì pomeriggio la conferenza stampa di presentazione, hanno spinto la società a riflettere su quello che stava maturando sino ad arrivare alla decisione di guardare oltre per individuare l’allenatore che la Nocerina merita e che dovrà guidare la squadra sino alla fine del campionato”.

Il club rossonero si riserva, inoltre, di comunicare ulteriori dettagli nelle prossime ore: “Tutti i dettagli di quanto accaduto in queste ore saranno illustrati domani venerdì 27 ottobre 2023 alle ore 12, 15 nel corso di una conferenza stampa che si terrà allo stadio San Francesco”.