Questa sera verrà assegnato il prestigioso Pallone d’Oro da France Football, premio che dal 1956 celebra il miglior calciatore mondiale, con un’eccezione nel 2020 a causa del Covid. Messi è in lizza per l’ottavo titolo. I giurati, rappresentanti dei paesi FIFA, valutano prestazioni, talento, carriera e personalità dei candidati, basandosi, dal 2022, sulla stagione sportiva e non più sull’anno solare. Ma vediamo meglio quali sono i criteri del Pallone d’Oro 2023. Un trofeo di grandissimo prestigio e dalla lunga storia

Il Pallone d’Oro è uno dei trofei individuali più prestigiosi nel panorama calcistico internazionale, consegnato annualmente dalla rinomata rivista francese France Football. Dal 1956, l’assegnazione del premio ha avuto luogo quasi ininterrottamente, con l’unica eccezione nel 2020 a causa della pandemia di Covid. Stasera, se le previsioni saranno confermate, vedremo Lionel Messi sollevare il trofeo per l’ottava volta nella sua straordinaria carriera. Va notato che, nonostante il suo nome, il trofeo non è completamente in oro massiccio. Viene prodotto da un’antica oreficeria parigina, in attività da oltre 500 anni. Il trofeo stesso ha dimensioni di 31 centimetri di altezza, 23 di larghezza e profondità, pesa circa 12 chili e ha un valore stimato di 13mila euro.

Criteri di Assegnazione del Pallone d’Oro 2023: ecco quali sono

La scelta del vincitore del Pallone d’Oro si basa su una serie di criteri ben definiti. I giurati, rappresentanti di ogni nazione affiliata alla FIFA, valutano le seguenti componenti: le prestazioni individuali e di squadra nel corso dell’anno o stagione sportiva presa in considerazione; il valore intrinseco del giocatore, che include talento e fair play; la carriera complessiva del calciatore; e, infine, aspetti legati alla sua personalità e carisma. È interessante notare che dal 2022 la valutazione non si basa più sull’anno solare, ma piuttosto sulla stagione sportiva precedente. Questo cambiamento ha come obiettivo una valutazione più attenta e coerente delle prestazioni dei calciatori nel contesto delle competizioni in cui hanno partecipato.