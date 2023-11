Turno infrasettimanale di Serie D che ci regala una grande classica del calcio campano. Al “Simonetta Lamberti” si gioca Cavese-Nocerina, uno dei derby più sentiti della categoria e non solo. Ecco dove seguire la gara in diretta tv e in streaming: come collegarsi per guardare il match in diretta.

Una partita sentitissima che vale le prime posizioni in classifica

Tutto pronto per un derby davvero sentitissimo. Cavese e Nocerina si sfidano in questo 1° novembre con la classifica che vede i metelliani al primo posto a quota 18 punti, reduci da tre vittorie consecutive, e i rossoneri a quota 13 dopo due gare senza vittoria. Momenti di forma opposti, che in un derby, tuttavia, contano ben poco.

Gli aquilotti ritrovano il capitano Ciro Foggia, a cui è stata ridotto il periodo di squalifica; per i capitani molossi Agostino Garofalo e Andrea Basanisi è forfait, rispettivamente per squalifica e infortunio. Nappi debutta sulla panchina della Nocerina dopo la parentesi con il benservito a Giovanni Ferraro, di fatto mai diventato tecnico rossonero. Cinelli atteso dalla prima grande conferma.

Clima caldissimo per entrambe le fazioni. Le probabili formazioni.

CAVESE (4-2-3-1) Boffelli; Cinque, Troest, Magri, De Rosa; Zenelaj, Konate; Addessi, Chiarella, Felleca; Foggia. Allenatore: Cinelli.

NOCERINA (4-3-3) Venturini; Crasta, Fontana, Mazzei, Esposito; Uliano, Tuninetti, Citarella; Liurni, Piccioni, Guida. Allenatore: Nappi.

Dove vedere Cavese-Nocerina in diretta tv e in streaming

La gara Cavese-Nocerina sarà trasmessa in diretta tv e in streaming da ForzaNocerina.it. Il canale tematico rossonero ha acquisito i diritti tv per tutte le gare in trasferta della Nocerina e pertanto trasmetterà la gara sui propri canali. Sarà necessario acquistare un ticket per collegarsi in diretta con il “Lamberti”, dove vivremo tutte le emozioni di una partita che si preannuncia sensazionale, come tutti i Cavese-Nocerina degli ultimi anni. Orario di inizio della partita fissato per le 14.30.