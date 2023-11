Serie D, la Cavese ribalta la Nocerina: al “Lamberti” Urso e Chiarella firmano il 2-1

La Cavese si aggiudica il derby contro la Nocerina. I metelliani vincono in rimonta per due reti a una grazie alle reti di Urso e Chiarella, che ribaltano il vantaggio ospite di Parravicini. Blufoncé bravi a riprendere la gara in mano con un secondo tempo davvero molto intenso. La Nocerina gioca un primo tempo perfetto ma cala vistosamente nella ripresa, concedendo il pari e il sorpasso alla squadra di Cinelli, ora a +8 su quella di Nappi.

I molossi passano in vantaggio già al 9′. Parravicini sfrutta un errore di Boffelli che non trattiene un retropassaggio di un suo difensore, depositando in rete il pallone per la rete dell’uno a zero dei molossi. La Cavese accusa il colpo, con Boffelli ancora in difficoltà al 31’, quando ancora Parravicini lo pressa e per poco non segna il gol del raddoppio rossonero. Ancora la Nocerina nel primo tempo con Liurni che sfiora il gol con una gran botta dai venticinque metri, deviata in corner da Boffelli.