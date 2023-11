Christian Vieri annuncia importanti cambiamenti per il suo canale Twitch, noto come Bobo Tv. Il format, che ha raccolto numerosi fan attraverso la condivisione di commenti e approfondimenti calcistici, è pronto a subire una trasformazione significativa. La Bobo Tv per come la conosciamo si scioglie.

Vieri, in una dichiarazione in diretta su Twitch, ha espresso gratitudine nei confronti dei suoi colleghi – Lele Adani, Antonio Cassano e Nick Ventola – per il loro contributo al successo del canale finora. Tuttavia, ha rivelato che d’ora in poi sarà solo lui a intrattenere gli abbonati, suggerendo l’arrivo di nuovi programmi e format innovativi pensati per coinvolgere ancor più gli spettatori.

Nonostante la mancanza di dettagli specifici sulla natura della separazione dall’attuale team, la notizia ha sorpreso i numerosi follower di Bobo Tv, soprattutto considerando che né Adani, Cassano né Ventola hanno fino a questo momento rilasciato dichiarazioni in merito. Resta quindi in attesa di ulteriori informazioni sulla futura direzione che prenderà il canale e su come Vieri intenderà reinventare la sua presenza nel mondo dello streaming legato al calcio. E ora? Staremo a vedere cosa accadrà a quello che, al di là di ogni giudizio, è stato uno dei format più seguito di tutti nel suo genere.