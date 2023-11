Serie D, Nocerina dal grande cuore: poker in rimonta all’Anzio

La Nocerina vince contro l’Anzio in rimonta davanti al pubblico del “San Francesco”. I molossi terminano il primo tempo in svantaggio di due gol, raggiungendo i laziali e superandoli nella ripresa grazie alla doppietta di uno scatenato Liurni e alle reti di Parravicini ed El Bakhtaoui. La squadra di Nappi, al debutto davanti al pubblico amico, coglie un successo importantissimo per il morale ma anche per la classifica: la Cavese pareggia ad Ardea e conserva ora sei punti di vantaggio.

Le abbondanti precipitazioni cadute nelle ultime ore sul campo del San Francesco hanno reso difficoltoso lo sviluppo di un gioco chiaro per entrambe le squadre, con la maggior parte del gioco che si è concentrato a centrocampo. La Nocerina parte forte, ma a sorpresa è l’Anzio ad andare in vantaggio: al 20′ respinta di Venturini e tap-in vincente di Flores Hateley. La Nocerina si fa più offensiva nella ricerca del pareggio, ma è ancora l’Anzio a colpire al 39’, quando Lilli, incustodito in area, finalizza un cross proveniente dalla fascia sinistra. Un minuto dopo, Piccioni ha l’opportunità di ridurre il distacco, ma incredibilmente manda il pallone sopra la traversa da distanza ravvicinata.

Nella seconda metà del gioco arriva la rimonta della Nocerina. Al 61’, Liurni accorcia le distanze segnando su un cross di El Bakhtaoui, dopo un’intelligente finta di Piccioni in area. Tre minuti più tardi, Basanisi si trova a tu per tu con il portiere, ma viene fermato da un intervento straordinario.

Al 66’, Basanisi scatena un potente tiro che Rizzaro riesce a deviare in angolo. Dall’angolo ne segue una concitata azione offensiva dei molossi, ancora una volta salvata da Rizzaro. Ma la resistenza dell’Anzio viene infine spezzata 120 secondi più tardi quando Liurni, di testa, batte Rizzaro, con un grandissimo stacco di testa.

La Nocerina ci prova ancora e passa in vantaggio all’87’: Parravicini, subentrato a Piccioni nella ripresa, calcia col sinistro da pochi metri e fa 3-2. Nel finale, con l’Anzio all’attacco in cerca del pareggio, El Bakhtaoui trova il gol con un delicato pallonetto che sigilla il risultato a quattro reti per i padroni di casa, conquistando una vittoria che mancava da tre lunghe giornate.