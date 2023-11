È il grande giorno di San Marzano-Nocerina. Il primo derby dell’Agro tra queste due formazioni si giocherà domenica 12 novembre allo stadio “Comunale” di Palma Campania. Un incontro che promette scintille in campo, con i calciatori delle due squadre pronti a darsi battaglia per conquistare i tre punti. Ecco tutte le info su dove vedere la partita in tv e streaming.

Il primo derby tra le due formazioni dell’Agro nocerino

Tutto pronto per quello che è il primo confronto tra San Marzano e Nocerina. Padroni di casa – per modo di dire – che giocheranno questa e le altre gare casalinghe a Palma Campania; un fatto che non ha mancato di suscitare polemiche nella tifoseria ospite, che ha lamentato un numero di biglietti troppo esiguo per seguire la partita. Tra le due tifoserie non sussiste una vera e propria rivalità, per cui ci auguriamo possa essere innanzitutto una giornata di sport.

San Marzano che arriva a questo campionato con ambizioni di vittoria e a questa gara con un nuovo allenatore. Mauro Zironelli, nuovo tecnico blaugrana, ha annunciato la volontà di conquistare i tre punti, in una partita che si preannuncia davvero equilibrata. Chi sulla panchina della Nocerina c’è da poco, ma ha già trasmesso ottimismo all’ambiente, è Marco Nappi, che prepara questa gara con lo stesso obiettivo. Tutto pronto, insomma, per una partita emozionante.

Dove vedere San Marzano-Nocerina in tv e streaming

La partita tra San Marzano e Nocerina sarà visibile in streaming su ForzaNocerina.it. L’emittente rossonera ha acquisito i diritti sulla trasmissione di questa gara e su tutte le partite in trasferta dei molossi. Sarà possibile seguire l’incontro anche in tv grazie a una Smart TV o a un cavo che connetta il pc alla tv. La stessa emittente offrirà anche un servizio di radiocronaca, così come farà anche Nocerina Live, altra testata che segue i rossoneri.