Con l’avvicinarsi di Euro 2024, l’attenzione del mondo calcistico si concentra sui Playoff, una fase cruciale che determina le ultime squadre ad accedere al prestigioso torneo in Germania. Ecco un’analisi approfondita di questa emozionante tappa verso il campionato europeo: tutto sui playoff degli Europei 2024.

Come funzionano i playoff per gli Europei 2024: il regolamento di questa fase

I Playoff degli Europei di Euro 2024 si distinguono per la loro struttura unica. Sono coinvolti 12 team, divisi in tre percorsi, ognuno dei quali include quattro squadre. Questi team si qualificano per i Playoff principalmente attraverso i loro risultati nella Nations League 2022-23.

Le prime classificate dei gironi delle Leghe A, B e C della Nations League ottengono automaticamente un posto nei Playoff, a meno che non siano già qualificate per Euro 2024 tramite le qualificazioni standard. In caso una squadra già qualificata vinca il proprio girone nella Nations League, il suo posto nei Playoff viene assegnato alla squadra non qualificata con il miglior piazzamento nella stessa Lega. Eventuali posti vacanti vengono riempiti in base alla classifica generale della Nations League.

Il calendario di questa fase del torneo con le date e le squadre partecipanti

Le date dei Playoff degli Europei di Euro 2024 sono già fissate. Le semifinali si disputeranno giovedì 21 marzo 2024, mentre le finali avranno luogo pochi giorni dopo, precisamente martedì 26 marzo. Si tratta di partite singole, dove ogni incontro rappresenta una chance decisiva per la qualificazione.

Tra le Nazionali qualificate per i Playoff ci sono nomi come Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Georgia, Grecia, Israele, Lussemburgo e Polonia. Queste squadre, grazie alle loro performance nelle competizioni precedenti, hanno guadagnato il diritto di lottare per un posto agli Europei durante i Playoff.

Mentre la Germania si prepara a ospitare Euro 2024, i Playoff rappresentano dunque un capitolo fondamentale nel preludio al torneo. Questa fase non solo offre una seconda chance a squadre meritevoli, ma arricchisce anche il panorama calcistico con storie di riscatto e di passione