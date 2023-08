Il maltempo ha colpito duramente il Nord Italia, e in particolare Milano, causando danni e disagi in molte zone. Poco prima delle 16 di sabato, un forte nubifragio, preceduto da previsioni meteo allarmanti, si è abbattuto sulla metropoli, provocando un calo delle temperature anche di 15°C. Ecco un video del temporale di Milano di oggi.

Temporale a Milano oggi, piogge torrenziali e alberi caduti in diversi punti della città

In particolare, la zona Nord-Ovest è stata gravemente interessata, con piogge torrenziali e alberi caduti in diversi punti della città, dall’hinterland come Trezzano sul Naviglio, Corsico e Buccinasco fino al centro cittadino.

Tra i danni più rilevanti, un grande albero è crollato sulle corsie della Tangenziale Ovest ad Assago, mentre un altro è precipitato in via De Marchi. In via Lamarmora, un cornicione pericolante ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, e un uomo di 68 anni è rimasto ferito da un vaso cadente, venendo prontamente soccorso e trasportato al Policlinico.

Il maltempo ha anche causato gravi disagi ai trasporti pubblici. Atm segnala deviazioni e sostituzioni con bus per vari tram a causa di rami caduti sui cavi elettrici. In particolare, linee come il tram 5, 9, 19, 33 e 1 hanno subito interruzioni e deviazioni.

Nelle vicinanze di Abbiategrasso, lungo il fiume Ticino, i vigili del fuoco hanno effettuato un salvataggio di un gruppo di persone bloccate a causa della caduta di alberi. La situazione meteo resta in allerta, con monitoraggi costanti dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.

Il Comune di Milano raccomanda prudenza, ricordando il divieto di frequentare parchi e aree verdi in caso di allerta e suggerendo di evitare di sostare in luoghi potenzialmente pericolosi. La protezione civile rimane in stato di vigilanza.