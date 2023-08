Ancora ondate di calore in tutta Italia. Il numero di città con bollino rosso, indicante il massimo rischio di caldo, è in aumento. A partire da oggi, 12 città sono sotto questo allarme e il numero salirà a 17 entro mercoledì 23 agosto, come riportato dal Bollettino del Ministero della Salute.

Caldo ad agosto 2023, mercoledì 23 saranno 17 le città con bollino rosso

Le città che oggi registrano bollino rosso includono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona. Cinque città, tra cui Genova, Milano, Napoli, Trieste e Venezia, hanno attualmente un bollino arancione.

Questo indica un rischio di caldo principalmente per la popolazione più fragile. Tuttavia, è previsto che Genova, Milano, Napoli e Trieste passeranno al bollino rosso domani e lo rimarranno anche il 23 agosto. Venezia, invece, passerà al bollino rosso il 23 agosto.

Altre città, come Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria e Viterbo, sono in stato di pre-allerta con un bollino giallo. Di queste, Viterbo assumerà il bollino arancione per i prossimi due giorni, mentre Campobasso lo assumerà dopodomani.

Le ondate di calore come quelle che fanno parte dell’anomalo caldo di agosto 2023 sono fenomeni meteorologici che si verificano quando temperature estremamente elevate persistono per diversi giorni di fila. Queste condizioni sono aggravate da elevati livelli di umidità, forte esposizione al sole e scarsa ventilazione. Si raccomanda alla popolazione di rimanere informata e di prendere le dovute precauzioni.