Giorgia Meloni ha concluso in soli 20 minuti il secondo round delle nomine, durante un Consiglio dei Ministri (CdM) particolarmente veloce. Ha sostituito il capo della polizia e ha nominato il nuovo prefetto di Roma, in una serie di movimenti istituzionali. Tra questi dovrebbe esserci anche la nomina di Andrea De Gennaro come nuovo comandante della Guardia di Finanza. Scopriamo insieme chi è, attraverso la sua biografia e il suo curriculum, ma anche alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è il nuovo comandante della Guardia di Finanza

Andrea De Gennaro è nato a Roma l’8 dicembre 1959, è coniugato ed ha tre figli. Comandante in Seconda dal 15 novembre 2022. Dal 10 maggio 2023 è Comandante Generale facente funzioni della Guardia di Finanza. Nella sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo in diversi reparti, tra cui quelli speciali e il comando aeronavale, e ha contribuito alla formazione di specialisti antidroga per l’Agenzia americana per la lotta alla droga, la DEA.

Nel 1982, il suo primo incarico è stato quello di tenente al comando della sezione antidroga del nucleo regionale di polizia tributaria di Genova. Da allora ha ricoperto numerosi incarichi operativi, tra cui quelli al nucleo centrale di polizia tributaria di Roma, il comando provinciale di Bergamo e di Roma, e il nucleo regionale di polizia tributaria di Firenze.

Nel 2004, è approdato al comando generale, prima come comandante dell’ufficio operazioni e poi come capo del V Reparto, che si occupa di comunicazione e relazioni esterne. Nel 2011, è stato nominato direttore centrale dei servizi antidroga (Dcsa), l’organismo interforze del Viminale.

Il curriculum di Andrea De Gennaro: ecco i titoli del comandante della GDF

Tra i successi più significativi, l’arresto del boss del narcotraffico Roberto Pannunzi in Colombia nel 2013. Tornato alla Guardia di Finanza nel 2014, De Gennaro ha ricoperto il ruolo di comandante regionale della Toscana, comandante interregionale dell’Italia meridionale e centrale, e comandante dei reparti speciali.

Il suo curriculum completo:

titolato “Corso Superiore di Polizia Tributaria”

ha frequentato l’Istituto Alti Studi Difesa

laureato in “Giurisprudenza” ed in “Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria”

Master di II livello presso l’Università Bocconi di Milano in Diritto Tributario Internazionale

è in possesso del massimo grado di conoscenza della lingua inglese presso la Scuola Lingue Estere dell’Esercito

ha frequentato presso la “Drug Enforcement Administration” degli U.S.A. un corso internazionale per specialisti antidroga

ha svolto incarichi di docenza sia presso l’Accademia della Guardia di Finanza che presso la Scuola di Polizia Tributaria.

Andrea De Gennaro ha una moglie e dei figli? News sulla sua vita privata

Come detto in precedenza, Andrea De Gennaro ha una moglie e tre figli. Non sappiamo molto altro circa la sua vita privata: sembra che il nuovo comandante della Guardia di Finanza sia una persona riservata circa la sua vita privata.